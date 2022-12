Dawson sobre su llegada al Cali: ‘Siempre me manifestaron su interés’

La semana pasada el Deportivo Cali anunció a sus dos primeras incorporaciones para la campaña del primer semestre del 2023, en el cual, una de esa contrataciones fue la del portero uruguayo Kevin Dawson, quien sumará su primera experiencia fuera de su país natal y espera hacer historia con el cuadro verdiblanco.

El guardapalos precisamente habló para el programa ‘Zona Libre de Humo’, sobre su llegada al club: “la verdad me decidí por el Cali, porque soy consciente que es un equipo grande, tengo las mejores referencias del club, de la gente que trabaja ahí y obviamente de la ciudad. Han pasado bastantes colegas uruguayos como Guillermo De Amores y en mi anterior equipo Hernán Menosse, quienes me han dado una perspectiva muy positiva del equipo. Por eso, opté llegar al Deportivo Cali, que siempre me manifestaron su interés”.



Es consciente que el club no viene por un buen momento: “he estado pendiente de cómo ha sido el año del club, por ahí no se consiguieron los resultados que tanto los hinchas como el equipo querían, pero el año que viene será otra temporada. Me han hablado muy bien de la plantilla que tiene el equipo, con muchas expectativas de llegar y unirme al grupo”.



Fue interrogado sobre si ha podido hablar con el técnico Jorge Luis Pinto, a lo que respondió que “con el profe Pinto una presentación, no tuve hasta este entonces el placer de poder hablar con él y la verdad, me pareció una persona increíble, con unos valores importantes y bueno, más que nada presentarnos. Me manifestó el deseo de que me pudiera sumar a este proyecto y después ya arrancaron las negociaciones”.



Quería tener su primera experiencia en el extranjero: “creo que mi ciclo aquí en Peñarol ya estaba cumplido, son seis años donde la verdad fui muy feliz, pasé por momentos buenos y no tan buenos; todo es aprendizaje. Deportiva y familiarmente queríamos vivir esta experiencia de poder emigrar, salir al exterior”.



Habló sobre sus virtudes y lo que le puede aportar al equipo: “a mí me gusta ser un arquero sólido, lo difícil hacerlo fácil y hablar con los compañeros, porque eso lo mantiene alerta a uno. Una virtud es el mano a mano o el achique, sitio donde me siento cómodo, donde otra gente también me lo ha recalcado y sobre todas las cosas, una virtud mía debe ser el temple en el arco, para brindarle tranquilidad al equipo”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15