‘Muchas de las cosas que se entrenaron salieron, pero no se nos dio’

Ítalo Cervino tuvo la responsabilidad de dirigir por segunda vez consecutiva al Deportivo Cali frente al Tolima, en esta ocasión en Valledupar, pero no logró el objetivo de meterse a las semifinales de la Liga BetPlay I-2021.



Sobre el 2-0 con que se saldó el encuentro, el asistente técnico señaló que “estoy muy orgulloso de estos muchachos que dejaron todo en la cancha, que desde el minuto 0 al 90 fueron superiores al Tolima, un equipo muy físico, muy aguerrido, pero ellos a punta de ganas y ser atrevidos conseguimos dos goles, no nos alcanzó, nos pegó en el palo, hay algunas jugadas para revisar, tenemos que verlas con calma, vi algunas jugadas que pudieron ser penalti y no se pitaron, pero eso es decisión del árbitro, que tenía VAR”.

Acerca de si esta nueva eliminación le da final al proyecto de Alfredo Arias en el club, respondió: “Esa pregunta es para Alfredo, obviamente, él es el que toma la decisión junto con la Junta Directiva, pero que yo sepa hay Alfredo para rato”.



Sobre los trabajos que priorizaron durante este tiempo de espera y si se dieron en el partido, sostuvo que “una pausa de un mes en el cual se entrenaba de lunes a sábado creyendo que cada sábado se iba a jugar, las cargas iban aumentando de lunes a miércoles, y ya jueves y viernes bajaban y no se jugaba … qué más se puede hacer, se hacían trabajos para remontar el partido, se buscó, muchas de las cosas que se entrenaron salieron en el partido, hicimos dos goles, pero no se nos dio”.



En cuanto a lo que ocurrió a Andrés Colorado, que al salir en el segundo tiempo se le vio con hielo en el muslo derecho, afirmó que “está bien, no está lesionado, se sacó más que todo porque estaba amonestado y necesitábamos más oxígeno en el mediocampo”.



De igual forma, agregó que “aquí no hay responsabilidad de nadie, esto es fútbol, uno pierde, empata o gana, somos profesionales, tuvimos la oportunidad de hacerlo hoy pero no se dio, los muchachos lo dejaron todo, sacrificio, actitud, son unos profesionales y es un orgullo hacer parte de este cuerpo técnico manejando estos jugadores”.



De las razones por las cuales no se pudo asegurar el marcador después de estar con una ventaja de 2-0 en el primer tiempo, argumentó que “mantener ese ritmo que tenían estos muchachos 90 minutos no lo hace ningún equipo en el mundo, trataron, metimos a Tolima los 90 minutos en su campo, no tuvimos la suerte de meter el tercero y el cuarto, que tuvimos la oportunidad, a Gastón le pegó en el palo y el cabezazo de Jhon (Vásquez) lo sacó el arquero. Son cosas el fútbol”.



Por su parte, el uruguayo Gastón Rodríguez, autor del tanto de la apertura, afirmó que “ese gol nos dio la confianza desde los 20 minutos, después encontramos el segundo con Ángelo, pero queda el sabor amargo de que tenemos un equipo que pudo dar más. En lo colectivo nos vamos con la cabeza en alto que el equipo dio todo, pero no nos alcanzó”.



Confesó que salió “triste porque no se clasificó, lo dimos todo en una cancha difícil, pesada, un equipo que juega muy bien, creo que nos vamos con una imagen muy buena, dimos todo y a pensar en lo que viene, conseguir el objetivo, que es ser campeón. Nos faltó un poco de suerte, nos pegó en el palo”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces