Cali derrotó al Tolima, pero no le alcanzó para estar en la semifinal

Después de un mes, la Liga BetPlay I-2021 volvió a tener acción este viernes, con el partido de vuelta de los cuartos de final en el que Deportivo Cali derrotó 2-0 al Tolima -que ganó 3-2 la serie- en el Estadio Armando Maestre Pavejeau, de Valledupar, pero no le alcanzó para conseguir su tiquete a la semifinal.



Lamentablemente, el conjunto vallecaucano no fue constante en su juego a pesar de la ventaja de dos goles y en el complemento le permitió un respiro al onceno dirigido por Hernán Torres, que incluso estuvo cerca de anotarle al menos un gol. Cali tampoco supo aprovechar las siete bajas con las que llegó su adversario a la capital del Cesar.



Desde el comienzo se vio la intención del cuadro verdiblanco por buscar la diferencia que necesitaba, un 4-0 para avanzar directamente o un 3-0 para forzar a los cobros desde el punto penal, aunque el cuadro ‘vinotinto y oro’ aguantó y recuperó el control del juego, a pesar de que estuvo distante de sus mejores actuaciones.



El primer remate al arco fue un tiro libre frontal de Juan Camilo Angulo que detuvo Álvaro Montero a los 3 minutos.



Tolima también se acercó al minuto 12 con un remate de Johandry Orozco que pasó desviado al palo izquierdo.



Ángelo Rodríguez habilitó a Andrés Colorado, este iba a recepcionar, pero Cristian Trujillo derribó al volante ‘azucarero’ en el área y el árbitro John Hinestroza no dio el penalti. Por ello lo llamaron a ver la jugada en el VAR y finalmente dio la pena máxima. Cobró Gastón Rodríguez y desubicó a Montero a los 21 minutos para poner en ventaja a su equipo.



Sobre el minuto 32, tras una buena jugada colectiva Colorado tocó con Gastón Rodríguez, quien luego le sirvió el balón a Marco Pérez, este lo metió al centro lejos de Montero y Ángelo apenas tuvo que meter la punta del guayo para convertir el 2-0.



Sin embargo, el elenco tolimense supo resguardar a su golero Montero y aunque no originó ninguna posibilidad clara para anotar, se fue al descanso con un resultado que le favorecía. Esta vez Jáminton Campaz, Juan Caicedo y Johandry Orozco fueron convidados de piedra.



En vista de su poca presencia en ataque en el primer tiempo y mejorar su generación, Hernán Torres incluyó a entra al campo Junior Hernández por Yohandry Orozco, pero lo cierto es que el panorama no cambió. En cambio, todo el tiempo le pagaron a Jhon Vásquez, el extremo que trataba de abrir el juego por la derecha.



A los 8, Andrés Balanta entró por Andrés Colorado, jugador que había sido importante para pasar a terreno adversario. Una molestia muscular lo sacó del encuentro.



Vásquez superó en un salto a Sergio Mosquera y conectó el cabezazo, pero Montero se exigió para evacuar el balón a los 14. En la riposta, Junior Hernández desperdició increíblemente el descuento frente a Guillermo De Amores.



Los momentos siguientes dejaron ver en mejor condición al equipo tolimense, que con Jáminton Campaz se hizo al esférico y apareció constantemente en terreno verdiblanco. Sin duda, la inactividad de un mes también empezó a cobrarle en la parte física al Cali.



Marco Pérez, de opaca actuación, se lesionó y le dio paso a Michael Ramos, mientras que Yeison Tolosa lo hizo por Jhojan Valencia, a los 23 minutos.



Hernández volvió a recibir un balón fuera del área, pero remató desviado. A los 30 reclamaron una presunta sujeción de Menosse sobre Mosquera.



A los 31 fue Gastón Rodríguez el que reventó un zurdazo sobre el travesaño tras un tiro de esquina de Juan Camilo Angulo. Juan Fernando Caicedo también explotó un cabezazo sobre el vertical derecho de De Amores.



No obstante, la desazón de los aficionados ‘azucareros’ es que su equipo no mostró la potencia ni precisión ofensiva que se requería para revertir ese marcador abultado de Ibagué. Y Tolima, aunque no ganó este juego, mantuvo la paternidad de los últimos años sobre el equipo verdiblanco.



Con esta nueva eliminación, el Comité Ejecutivo del Cali analizará si mantiene al uruguayo Alfredo Arias o si buscarán un nuevo timonel para el segundo semestre.



Tolima se medirá en una de las semifinales a Equidad, en tanto que Millonarios y Junior jugarán la otra llave.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces