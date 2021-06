Definitivamente no va: baja más que confirmada de Millonarios en Liga

Este viernes por fin se pudo conocer el último semifinalista de la Liga BetPlay 2021-I. Cali quedó a tiro del milagro, derrotó 2-0 al Tolima, pero no le alcanzó para igualar la serie.



Así las cosas, las semis del campeonato colombiano quedaron compuestas por las siguientes llaves: Junior vs Millonarios y Equidad vs Tolima.

Con el torneo detenido más de un mes por la complicada situación de orden público en el país, el conjunto embajador tuvo tiempo para esperar a dos de sus futbolistas lesionados: Juan Pablo Vargas y Kliver Moreno.



Si bien era muy difícil que llegaran a punto para el duelo en Barranquilla, se confiaba en que el tiempo pasara y se pudiera tener al menos a uno en el duelo de vuelta. Eso sí, la situación del segundo, Kliver, era sumamente complicada.



Pues bien, este viernes el periodista de ESPN Julián Capera confirmó que Vargas definitivamente no podría jugar en las semis o una eventual final por “culpa” de su selección nacional.



Resulta que Costa Rica lo incluyó en la prelista de la Copa Oro (torneo de Concacaf) y allí culminaría su proceso de recuperación. Con ello, lo más seguro es que Andrés Llinás comparta la zaga central con Andrés Murillo. Breiner Paz sería la otra opción.