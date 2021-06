Semifinales de Liga Betplay ya tendrían fecha: esto es lo que planean

Después de un mes de aplazamientos a causa de las manifestaciones, el partido entre Deportivo Cali y Deportes Tolima, al fin se pudo cumplir. El último clasificado quedó definido y ahora el elenco pijao será rival de La Equidad en la siguiente fase. Según estima Dimayor empezará esta misma semana, después que se termine la fecha de Eliminatoria Sudamericana.

El presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, ya había manifestado anteriormente a Win Sports que las semifinales se programarían a mitad de semana, después de conocerse el último clasificado de los cuartos de final. Previo al partido en Valledupar, donde se definió al último semifinalista, manifestó que el próximo jueves 10 de junio, en Ibagué y Barranquilla se jugarían los partidos de ida.



Bogotá le había cerrado las puertas al fútbol tras los aumentos de casos Covid-19, y por esta razón, los equipos debieron disputar sus partidos en otras ciudades. Dicha medida se levanta desde el 8 de junio, por lo que no será impedimento para que, tanto Equidad como Millonarios, puedan jugar en sus plazas. Una buena noticia para los equipos capitalinos que tendrán como rivales a Tolima y Junior, respectivamente.



Dimayor informó en un comunicado la manera en la que se jugarán las llaves semifinales, pero no entregó fechas, horarios, ni sedes. Destacó que en los próximos días indicará la programación para dichos compromisos. Ibagué y Barranquilla, a mitad de semana, abrirán el telón en las semifinales.



PARTIDOS DE IDA

∗ Deportes Tolima vs Equidad

∗ Millonarios vs Junior



PARTIDOS DE VUELTA

∗ Equidad vs. Deportes Tolima

∗ Junior vs. Millonarios