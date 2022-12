Radical decisión de jugadores del Cali: incumplimiento en pagos

A pesar de apenas comenzar la pretemporada hace algunos días, en el Deportivo Cali se ha tenido mucho movimiento en las últimas horas, por todo lo que ha acontecido. Pero este jueves se pudo conocer, que el plantel profesional del cuadro azucarero decidió parar actividades por la falta de pagos e incumplimientos que se habían prometido en días anteriores.

Cuando el equipo regresó precisamente luego del corto periodo de vacaciones, por un sector de la prensa se filtró una información que los jugadores habrían decidido no entrenar, por este mismo motivo. Información que fue desmentida después por el mismo club, el 16 de noviembre del 2022 por el presidente Luis Fernando Mena.



“Voy a desmentir que los jugadores no quisieron venir a practicar, eso no es así. Estuve temprano hablé con los jugadores, no les quito, ni tengo derecho a decirles que no tienen la razón en lo que está exigiendo”.



En esa misma comparecencia en la sede deportiva del Cali en Pance, el presidente se comprometió nuevamente en ponerse al día con los pagos, para el día 30 de noviembre.



“A ellos se les deben 2.494 millones de pesos, que yo heredé esa deuda, he venido cumpliendo como he podido y ellos lo pueden decir. Para el 30 de noviembre les prometí a cada uno que se les pagará total”.



Todo parece indicar que no sucedió y ahora sí, los jugadores decidieron parar sus actividades deportivas, para poder encontrar una salida a esta situación, que se ha vuelto recurrente durante los últimos meses.

Solo una quincena pudo pagar a sus jugadores @AsoDeporCali, de tal manera que el plantel decidió cese de actividades. A los empleados administrativos también les deben salarios. Se había prometido pago el 30 de noviembre de toda la deuda. Dura situación. @Caracol_Cali pic.twitter.com/cZUyZCJIup — Jose Alberto Ortiz R (@joseperiodista) December 1, 2022

Juan Andrés Arias Arias



Corresponsal Futbolred



Cali



En Twitter: @AriasJuan_15