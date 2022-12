Resiliencia y paciencia: Claves del DIM para ser finalista de Liga II

Deportivo Independiente Medellín enfrentará al Deportivo Pereira en la final de la Liga BetPlay II-2022, el poderoso tuvo el carácter, la disciplina y la resiliencia para poner el panorama a su favor en el cuadrangular B y en Pasto lograr el paso a una instancia definitiva tras cuatro años. La séptima estrella está muy cerca para el rojo de la montaña.



Luego de una fase todos contra todos, donde Medellín terminó en el tercer lugar de la tabla con 33 puntos, producto de nueve victorias, seis empates, cinco derrotas, 30 goles a favor, 25 en contra. Entró al cuadrangular B con Águilas Doradas, Deportivo Pasto y América de Cali.



El primer partido fue en el Atanasio contra el equipo nariñense, un rival que había enfrentado en el final de la fase todos contra todos y en el que no supo sacarse ventajas jugando en el estadio Departamental Libertad. El marcador se repitió y el público salió del estadio entre la preocupación y la desazón, también con rabia con el rival que hizo mucho tiempo y eso demoró el trámite del partido.



Para la segunda fecha, Medellín tenía que visitar en Cali al América, un rival que le ha sido cómodo de enfrentar desde que el equipo vallecaucano regresó a la primera división. Gracias al poder ofensivo de Andrés Cadavid y Luciano Pons, el poderoso se quedó con su primera victoria en esta fase semifinal. Se jugaba el liderato contra Águilas Doradas que marchaba con puntaje ideal y además tenía el punto invisible.



El estadio Alberto Grisales fue escenario de una batalla, más que un partido de fútbol. Pierna fuerte, equipos con los ánimos altos y un gol de media distancia de otro partido, desencadenó en una derrota dolorosa para los dirigidos por David González frente a Águilas Doradas. Leonel Álvarez superó al debutante David, en ese duelo de tableros, tal como ocurrió en la fase todos contra todos cuando los dorados golearon 3-0 al poderoso.



12 días después, se repitió el duelo en el Atanasio. Águilas arrancó con intensidad y se puso adelante del marcador a través de Marco Pérez, quien aplicaba la inexorable ‘ley del ex’. Una lluvia inclemente sobre el gramado, demoró una hora y media el partido, en el comienzo de la madrugada, el DIM logró remontar el marcador y la victoria sobre el líder les interrumpió el vuelo a los dorados.



La penúltima fecha, el Atanasio fue escenario de un Medellín que supo manejar la presión de sacar la victoria y quitarle la cima de la tabla a Rionegro, que había caído sobre el final contra Pasto en su nido. El poderoso fue implacable y gracias a sus delanteros Luciano Pons de cabeza y Diber Cambindo en una jugada sacada de un videojuego, derivó en una nueva victoria para los rojos de Antioquia, que quedaban dependiendo de sus resultados para disputar una nueva final.



La última fecha, el frío de Pasto no amilanó las expectativas del Medellín en lograr su segundo objetivo del semestre, el primero era jugar la Copa Libertadores en el 2023. En un partido difícil, con un rival que salió a jugar aunque no tenían opciones de clasificar, el DIM fue inteligente y manejó un partido que le dejó otro empate sin goles contra Pasto, el tercero este semestre, pero ese punto y el empate en Cali, el objetivo cumplido de estar en una nueva final y soñar por la anhelada séptima estrella, en un duelo inédito contra el sorprendente Pereira que dejó en el camino a Millonarios, Santa Fe y Junior.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8