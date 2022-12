David González: ‘Nos falta, tenemos un objetivo que queremos cumplir’

Deportivo Independiente Medellín es nuevo finalista de la Liga BetPlay II-2022, tras empatar sin goles contra Deportivo Pasto, el poderoso de la montaña logró un buen remate del torneo y al final del partido en la capital nariñense, David González, técnico debutante en esta instancia, valoró el proceso del equipo para alcanzar ese primer objetivo.

“Planteamos un partido, como lo hemos hecho en todas las canchas donde hemos ido a jugar, a tratar de jugar, generar opciones y tratar de ganar. Hay ciudades y hay canchas en donde se hace más difícil y en Pasto es una de ellas, es muy normal que muchas veces los jugadores no consigan hacer el esfuerzo para recuperarse de un partido a otro, sobre todo los que entran desde el banco les cuesta mucho adaptarse. Nos supimos sobreponer a eso, entendimos que, si no se podía tener ese vértigo de generar opciones de gol y anotar goles, tener el empate y un orden defensivo se podía conseguir el objetivo”, indicó.



Además, “vivimos durante los 85 minutos, hasta que cometí el error de preguntar cómo iba el partido en Cali y ahí muchas cosas cambiaron, entró a jugar muchas cosas en la cabeza, pero lo que hicieron los muchachos en el terreno de juego, es de admirar, de luchar por mantener el resultado y es un logro merecido para ellos”.



Sobre el trámite del encuentro, González señaló que “lo primero, es que el cambio cuesta, cuando uno está acostumbrado a una cosa y crecemos en una sociedad donde vamos demasiado rígidos donde siempre se hacen las cosas de una manera. Pero entendimos que se podían hacer otras cosas, el mismo grupo se fue reajustando cuando iniciamos el torneo, teníamos partidos buenos, donde no se conseguían los resultados, llegaron una seguidilla de partidos no tan buenos a nivel de resultados y el mismo equipo se fue encontrando, empezamos a intentar con los dos delanteros, lo que encontramos con ellos fue increíble por más que fuera en contra de las reglas. Lo único que hicimos fue darles información, darles herramientas para que ellos mismos en la cancha se autoajustaran, para que empezaran a conocer diferentes espacios que en la cancha se dejan de utilizar. El mayor mérito es de ellos, de incorporar cosas nuevas, de tratar cosas nuevas, eso se requiere coraje y lo que han hecho este semestre es de admirar. Nos falta todavía, porque tenemos un objetivo que queremos cumplir”.



En 2002, David González fue pieza fundamental para lograr un título con el DIM luego de 45 años, en ese momento fue debutante, ahora como técnico, en Pasto logró el paso a su primera final, como técnico debutante. “Son coincidencias lindas de la vida, hace 20 años me tocó celebrar en mi debut como jugador de este equipo. Ahora es diferente, porque sellamos el paso a la final, es una alegría inmensa, pero nos falta todavía. Al igual de las críticas, uno trata de recibir lo que me sirve, ahora que se habla de consagrarse, eso solo existe cuando se levanta una copa y una medalla, todavía nos falta y estamos con ese objetivo, nuestra mira está en ser campeones”.



Finalmente, el técnico valoró el proceso del equipo y no tiene preferencia sobre un rival en esta fase definitiva. “Es una alegría inmensa, de pronto no la demuestra mucho mi cara. Me alegra mucho primero, por el grupo que represento y todas las personas que hacen parte de este equipo y por los hinchas, por darles alegrías, para que crean. No solo en el equipo que soy hincha, sino en toda la vida, hay que creer en uno mismo, en que cuando se trabaja bien, la vida le da una recompensa, ese es un mensaje para todos, creamos y disfrutemos esta final. Yo prefiero al mejor de todos, el que gane el cuadrangular es el mejor y a ese es al que quiero enfrentar”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8