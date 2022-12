Alfredo Arias dio su último vals en Santa Fe: ‘No pierdan la ilusión’

Santa Fe llegó con la necesidad de derrotar a Millonarios para tener opciones de llegar a la gran final de Liga BetPlay 2022 del segundo semestre y por poco logra su cometido tras el buen partido que le hizo a su eterno rival, dejándolo sin grandes opciones para definir la clasificación.



Por ello, tras el empate a un gol entre Santa Fe y Millonarios, Alfredo Arias se despidió con gran emotividad del club cardenal y tras no lograr el objetivo de llegar a la gran final, se fue con el orgullo de haber dejado sin posibilidades al eterno rival del león.



Me voy agradecido con Santa Fe. Espero que la hinchada no pierda la ilusión de venir a alentar al equipo. Es verdad que estoy viejo y ojalá pueda volver algún día. Sería buenísimo volver”, dijo Alfredo Arias en su última función con el equipo cardenal.



De igual manera, el técnico uruguayo resaltó el buen comportamiento de sus jugadores en la cancha y compitiendo de gran manera, pero también resaltando que contra los matecañas estuvieron erróneos y eso hizo que les costara la eliminación de la final.



“Contra Millonarios jugamos bien, tuvimos la pelota, manejamos los tiempos, en cambio en Pereira defendimos mal, pero mis jugadores han sido tan valientes que a pesar de no ser candidatos de nadie acá estuvimos. Merecen tener la camiseta de Santa Fe”, reconoció Arias en conferencia de prensa.





El técnico uruguayo también dejó claro que armó una buena amistad con algunos jugadores y tras irse a Peñarol le da tristeza dejar a algunos, aunque confirmó que no quiere perjudicar a Santa Fe quitándole el talento que posee en estos momentos.



“Me he encariñado con varios jugadores, pero lo que menos quiero es perjudicar a Santa Fe. Además, vinieron y alentaron muchos hinchas. Esa es la hinchada que yo vi por televisión. Espero sigan acompañando a su equipo", finalizó el técnico Alfredo Arias.



De momento, Santa Fe saldrá a vacaciones y de inmediato se hará la operación de renovación y cancelación de contratos de jugadores, aunque en las últimas horas se conoció que Edwin Herrera, Carlos Sánchez y Matías Mier recibieron el aval del presidente para renovar con la institución.