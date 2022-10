Alberto Gamero no ocultó la bronca por el clásico: ‘tengo de todo’

Millonarios se fue con una derrota en el clásico capitalino, donde Santa Fe le remontó el 2 a 0. Los embajadores siguen como líderes, por el gol diferencia, pues los leones llegaron a la misma cantidad de unidades.



El técnico Albergo Gamero habló en rueda de prensa, acerca de lo que fue el partido contra los cardenales.



Desarrollo del partido: estamos apenados con la afición, se lo dije a los muchachos, por lo que pasó. Un partido manejado, donde no veíamos cómo nos podían voltear el marcador. En el fútbol pasan cosas y nos hacen los goles seguidos, no encontramos reacción luego del 3 a 2. Créanme que eso les dije a los muchachos. Hay tristeza, desazón, hay de todo en el camerino.



Lo único que puedo decir es, en cabeza de ellos, perdón a la afición. No queríamos salir así con este resultado.



Preocupación tras las derrotas recientes: se los dije en el camerino, tenemos que soportar, aceptar muchas críticas. Vamos a recibir insultos. Será una semana difícil para nosotros. Hay que mirar si es el Millonarios del 2-0 o del 3-2. Tuvimos para hacer otro gol, no nos llegaban claro, yo empiezo a mirar como técnico, cuál es el equipo que todos queremos ver, que es el del 2 a 0.



El primer gol de ellos fue al minuto 67. Hay dos facetas, de pronto entra la palabra preocupación, tristeza. Hoy tengo de todo. Porque el rival nos superó en 15 minutos y el partido es de 90, nos hacen los goles en ese tiempo. Ahí viene todo eso.



Nos vamos a demorar para que pase esto. Desde mañana hay que ser fuertes, no dejaremos caer esto. Tenemos 28 puntos, estamos cerca de clasificar y a las puertas de una final. Hay que mostrarles a los muchachos lo bueno que estamos haciendo y practicar en los errores. Dos perdidas de balones en salida y dos goles.



Vamos a ver si excedimos con la salida por el piso. No tengo respuesta ni palabras para descifrar el partido.