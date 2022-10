Nacional busca revancha frente al DIM: duelo paisa de alto impacto

Atlético Nacional recibe este jueves, desde las 8 de la noche al Deportivo Independiente Medellín, por la fecha 18 en la Liga BetPlay II-2022. El conjunto verdolaga ajustan dos partidos sin ganar de manera consecutiva, frente al rojo que suma cinco victorias consecutivas. Ambos equipos llegan parcialmente en puestos de clasificación y necesitan sumar para afianzarse.

Con Sarmiento invicto, Nacional jugará el clásico con espíritu de amateur



Tras conocerse la llegada de Paulo Autuori y la inminente salida de la institución para Pedro Sarmiento, Atlético Nacional afrontará el clásico antioqueño con el entrenador interino, quien estará trabajando hasta el 13 de octubre cuando enfrente el equipo verdolaga a Once Caldas, por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2022 en Manizales.



Los verdes tienen a disposición todo el plantel, salvo Jhon Duque, quien se recupera de su operación en el tobillo izquierdo y Luis Marquinez que está con la Selección Colombia sub-20 en los Juegos Suramericanos de Asunción. El conjunto antioqueño necesita cortar la racha de dos empates consecutivos para no perderle pisada a los equipos de la parte alta y seguir en los puestos de clasificación.



Pedro Sarmiento comentó que "el clásico es especial y todos quieren ganarlo. Hay que entrar con alma de amateur y darlo todo en el terreno de juego. Venimos de una maratón de partidos y esperamos que el grupo llegue de la mejor manera. Vamos a salir a proponer, a ganarlo. Hemos mejorado, hay que tener la pelota y ser precisos".



Además, el estratega señaló que "el fútbol me enseñó a tener un carácter y una obligación. El momento más importante es el presente, no pienso nada más. De entrada, el equipo cambia de alineación y estructura. No sé qué va a pasar en el partido. Hay que estar fuertes en defensa evitando que nos anoten, sostener la pelota y aprovechar las oportunidades".



En cuanto al juego, Sarmiento expresó que "conozco al rival, pero Nacional estando bien físicamente, fuertes con la pelota, pondremos condiciones para conseguir el resultado. Hay que estar ordenados, cumpliendo tareas para ser más fuertes. Yo quiero que dependamos de nuestra capacidad y que, a partir de eso, estaremos más cerca del resultado".



Sobre David González, técnico del DIM y ex dirigido, Pedro dijo que "a David González espero saludarlo. Es un amigo, una buena persona, que está aprovechando la oportunidad, lo saludaré. El grupo está de la mejor manera, vamos a tener a gran parte de nuestra hinchada y esa energía nos ayudará mucho".



Medellín, positivo y propositivo, quiere repetirle la dosis a Nacional



Sin Jean Pineda, quien está avanzando en su recuperación y Miguel Monsalve convocado a la Selección Colombia sub-20 para los Juegos Suramericanos de Asunción, Deportivo Independiente Medellín afrontará el segundo clásico antioqueño del semestre, partiendo como favorito, teniendo en cuenta que fue el último equipo ganador y quienes suman cinco victorias consecutivas, curiosamente después de esa fecha. David Loaiza sería novedad en el equipo, el jugador regresa a la convocatoria poderosa tras nueve semanas de recuperación. David González quiere que su equipo salga sin titubeos y proponga juego contra su rival. Un triunfo los dejaría muy cerca de la clasificación y de paso, le complicaría el panorama a su oponente.



Sobre este encuentro, González precisó que “Nacional es un equipo que han venido mejorando en la defensa, tienen más orden en esa parte. Nosotros debemos llevarlos a situaciones donde no se sientan cómodos y darnos cuenta cómo ellos pueden volver a momentos anteriores donde no estaban bien parados y bien compensados. A Nacional hay que atacarlos por diferentes frentes”.



Hablando sobre un reemplazo para alguno de los dos delanteros titulares, González explicó que “no es común que dos delanteros se complementen tan bien como Diber (Cambindo) y Luciano (Pons). Si hay que tener algún reemplazante, hemos empleado a Cristian Marrugo, a Johan Martínez, aunque con otras características. Hemos tenido posibilidades en otras posiciones. Vamos día a día, partido a partido, estamos pensando en Nacional, no nos ponemos a proyectar qué partidos podemos ganar, en los días que tenemos, planificamos el próximo partido de la mejor manera posible”.



En cuanto al proceso que viene adelantando con el equipo, González dijo que “los procesos existen, siempre y cuando se muestren las cosas que uno quiera dentro de la cancha. De los jugadores depende si sirve o no. El tiempo y las sesiones de entrenamiento sirven para mejorar”.



Sobre Pedro Sarmiento, González comentó que “Los que lo conocemos, sabemos que Pedro (Sarmiento) es un técnico que le gusta más el orden, veo que Nacional cambió en cuanto a lo defensivo, es un equipo más cauteloso a la hora de asumir riesgos y es más compensado. Es un gran trabajador en la parte defensiva, su equipo busca ser más sólido atrás”.



Finalmente, el entrenador antioqueño se refirió a este encuentro como que “el clásico siempre está condicionado, a veces por resultados. El ingrediente principal está la hinchada y el deseo de ganar, al interior del grupo no estamos pensando en sumar puntos, sino preparar el partido como cualquier otro y cuando arranca el juego se vive la fiesta, estar con mucha intensidad. No podemos olvidar que es un partido de fútbol y salimos con la disposición de ganar”.



Datos entre Atlético Nacional e Independiente Medellín



Por Liga colombiana, Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín disputaron 310 partidos, de los cuales, el conjunto rojo se impuso en 85 oportunidades contra 126 de los verdolagas y 99 empates. En cuanto a goles anotados, los verdolagas anotaron 418 goles y recibió 347.



Víctor Aristizábal con 19 goles, es el máximo goleador de los clásicos antioqueños. Todas las anotaciones las logró con Atlético Nacional.



Fueron 11 los clásicos que llevaba Atlético Nacional sin perder ante Independiente Medellín en Primera División (cinco victorias, seis empates. La racha que duró cerca de cuatro años, se cortó este semestre con el triunfo rojo por 4-3.



El 12 de septiembre de 1948 se disputó el primer partido oficial entre ambos equipos, Independiente Medellín venció 3-0 a Atlético Municipal, (nombre anterior de Nacional). Los goles fueron de José de Jesús Zapata y Manuel Marín en dos oportunidades.



El 23 de julio de 1950 se presentó una de las historias más curiosas en el clásico Paisa. Medellín no asistió al partido por un problema con los propietarios del hipódromo de Itagüí (lugar donde jugaban los equipos antioqueños) por los aumentos excesivos de dinero en el alquiler del sitio. Nacional si se presentó a la cancha, por lo cual el inglés Stanley James Isom, árbitro del partido decidió comenzar al compromiso. El juez ordenó el saque y el delantero Verdolaga Jaime ‘Pildorita’ Cardona remató al arco vacío anotando el gol de la victoria. El árbitro firmó las planillas



legalizando el partido. Días después, el presidente del DIM, Don Alejandro Cano realizó una reclamación ante los entes reguladores del fútbol y al final la victoria no fue para Nacional.



Pedro Sarmiento se une a la lista de entrenadores que dirigieron en clásicos antioqueños a ambos equipos. Otros técnicos fueron Santiago Escobar, Reinaldo Rueda, Hernán Darío Gómez, Juan José Peláez, entre otros.



Alineaciones probables



Atlético Nacional: Kevin Mier; Felipe Román, Emmanuel Olivera, Cristian Castro Devenish, Danovis Banguero; Sebastián Gómez, Nelson Palacio, Yerson Candelo, Dorlan Pabón, Daniel Mantilla; Jefferson Duque.



D.T.: Pedro Sarmiento.



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; Adrián Arregui, Andrés Ricaurte, Felipe Pardo, Vladimir Hernández; Luciano Pons, Diber Cambindo.



D.T.: David González.



Hora: 8:00 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Jorge Tabares (Antioquia).



VAR: Carlos Ortega (Bolívar).



T.V.: WIN Sports +.



