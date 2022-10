Danovis Banguero: ‘Desde el clásico hemos venido en alza defensiva’

Atlético Nacional se prepara para un nuevo clásico antioqueño contra el Deportivo Independiente Medellín, encuentro adelantado de la fecha 18 en la Liga BetPlay II-2022. Danovis Banguero jugador del equipo verdolaga dejó sus sensaciones respecto a este partido, donde se juegan la permanencia en el grupo de los ocho mejores del campeonato.



"El objetivo que nosotros tenemos es ganar el partido que tenemos al frente. Desde que asumió el profesor (Pedro) Sarmiento venimos pensando en el presente. Estamos pensando en el clásico, no en detalles que nos puedan distraer", indicó.

Además, "puros enfrentamientos directos se vienen ahora. Con el trabajo del ‘profe’ Sarmiento perfectamente se puede entregar el equipo clasificado al próximo cuerpo técnico. Desde el clásico hemos venido en alza defensiva".



En cuanto al rival, Danovis remarcó que "Medellín nos sorprendió con el planteamiento de dos delanteros. Ese día no había un central natural y eso lo aprovecharon y por eso marcaron la diferencia. Para detener a Medellín, yo creo que ellos se tienen que preocupar por lo que hacemos nosotros. Esta vez somos locales y hay que hacérselos sentir, pienso que Medellín es un equipo fuerte, ha conseguido los resultados. Es un equipo aguerrido, esa actitud la tenemos que igualar y superar. Los resultados son todo. Antes de ese clásico se escuchaba que tendrían un cambio de técnico, de jugadores. Ganaron ese clásico y empezaron a sumar".



Finalmente, el jugador se refirió a la renovación de su contrato y la llegada de Paulo Autuori. "Sobre la renovación, no hemos tenido la oportunidad de acercarnos. Nos informaron de la situación del cuerpo técnico, pero ahora estamos pensando en el clásico, no tenemos tiempo de ponernos sentimentales. El cambio de técnico siempre golpea, para nadie es un secreto que el cambio de técnico en pleno torneo, afecta, pero somos conscientes que las cosas no se venían dando. Esperamos que nos podamos acoplar rápidamente al ‘profe’ (Paulo) Autuori, si el profe Autuori quiere tener en cuenta al profe Sarmiento, será decisión de él. Nosotros no hemos tenido problemas con ningún cuerpo técnico. La expectativa es grande. A mí me gusta absorber información, será una bonita experiencia. Ojalá pueda aprender mucho de él".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8