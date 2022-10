Alfredo Arias y sus cambios para remontar en el clásico: análisis

Santa Fe logró ganar el clásico 308 contra Millonarios y de una manera épica y un poco loca, pudo ganar 3-2, superando al equipo de Alberto Gamero, quienes iban ganando por dos goles de diferencia y vivieron un infierno en el segundo tiempo.



Clásico es clásico y Alfredo Arias lo había advertido antes del este importante choque, donde dijo que quería ganar sí o sí y demostrar lo que es ganarle al mejor equipo de la Liga BetPlay y sus buenas desicicones hizo que Santa Fe tuviera rebeldía para ganar el partido.



Cambios efectivos: el gran artífice de la victoria de este clásico 308 fue el técnico Alfredo Arias, quien logró recomponer el camino enviando a la cancha a Jefferson Rivas y Neyder Moreno, quienes ingresaron para el segundo tiempo y anotaron en menos de cinco minutos los dos goles que terminaron en el empate 2-2.



Aprovechó errores: otro de los puntos que tuvo Santa Fe en el clásico contra Millonarios fue sin duda lo que provocó esos dos goles del empate, pues los de Gamero se confiaron y ahí aprovechó el ataque lleno de velocidad que le dio Neyder Moreno, donde a partir de ahí, Santa Fe se adueñó del partido y terminó aprovechando errores defensivos, uno de ellos, el tercer gol de Wilson Morelo.



Rebeldía: las órdenes llegaron desde el banco y Arias supo que no podía dejar escapar puntos a estas alturas del partido, por lo que sintió ambición para impregnarle a sus jugadores esas ganas de ganar y fue lo que tuvo en los últimos minutos.



Expulsiones: terminar con un hombre menos se ha vuelto una constante para Santa Fe y es uno de los aspectos a mejorar, pues en algunos partidos han terminado cediendo puntos por no terminar con los once jugadores y Arias tendrá que mejorar para no continuar con bajas en el remate de la Liga.



Pasividad defensiva: sin embargo, uno de los problemas que vivió Santa Fe en el clásico fue la poca atención en la zona de atrás durante en el primer tiempo, pues durante el gol de Millonarios los de Alfredo Arias se vieron alejados de la jugada donde Alba pudo rematar con libertad.



Nervios cuando iban perdiendo: en el comienzo del segundo tiempo, Santa Fe tenía la obligación de salir a atacar para comenzar, pero no encontró las soluciones y vieron cómo Millos se hacía más fuerte en el mediocampo y no encontraban soluciones.