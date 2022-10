Cadavid: ‘Los locos abren caminos que después los cuerdos recorren’

En defensa y en ataque, Andrés Cadavid le aporta mucho al Deportivo Independiente Medellín, el zaguero antioqueño suma este año 11 goles con el poderoso, una de las mejores marcas en su carrera deportiva. Además, el gol que anotó en el clásico contra Nacional fue el más rápido en la historia de estos encuentros. Con la motivación a tope, el ‘loco’ como le gusta que lo llamen, está listo para medirse contra los verdolagas.

“Lo más importante es imponer nuestro estilo de juego, identificar sus debilidades y fortalezas, hay que atacarlos. Esperamos estar a la altura, estamos entendiendo lo que pretende David González, la dinámica del juego y la participación en la cancha”, comentó Cadavid.



Además, “más que hablar de ellos, al que más conozco es a Emmanuel Olivera, una persona sencilla, cumplidor que trabaja muy bien, nosotros debemos estar muy fuertes, ellos tienen movimientos predeterminados que sean destacados, igual que nosotros. Hay que estar preparados para contrarrestar sus virtudes”.



En cuanto al trabajo del equipo, Andrés señaló que "esperamos a estar a la altura. Nosotros todavía estamos tratando de entender lo que David (González) quiere con el equipo. David (González) me ha sorprendido, tiene un estilo muy parecido a los entrenadores que me han dejado huella. Cada jugador es importante, independientemente si está en el banco, jugando o es compañero de entreno".



En lo personal, el jugador precisó que "a mi edad ya no puedo especular, tengo que entrar a aportar al grupo. Hay todavía mucho que tenemos que aprender y el cuerpo técnico quiere plasmar, yo siempre sueño con hacer goles, es lo que me da esa rebeldía, dentro de mí existe la locura de no encajar en lugares iguales a todo mundo, por eso también estudié, porque me saca de lo que es una vida mentirosa de un futbolista. Me puso los pies en la tierra. Los locos abren caminos que después los cuerdos recorren".



Sobre su presente goleador, Cadavid dijo que "llevo 11 goles en el año, es una linda marca para mí. Esto hace que haya mucha alegría a la familia, también hace que el fútbol no solo sea estrés. Para los defensas y el arquero, el fútbol casi siempre es estrés".



Volviendo al tema del clásico, Cadavid resaltó el buen nivel de Dorlan Pabón. "Hay que tratar de intuir y estar preparado para los buenos jugadores que ellos son. Sabemos de la potencia de Dorlan (Pabón), su manera de pegarle a la pelota es diferente a los demás, no encaja en lo común. Hay que tratar de taparlo".



Finalmente, ponderó a su compañero Christian Marrugo y la labor colectiva que lleva el equipo y en la que esperan culminar el trabajo con el título. "(Christian) Marrugo siempre que entra nos da una fuerza impresionante en tenencia de balón. Hemos logrado que el equipo entienda que todos somos importantes para alcanzar el objetivo de ser campeones".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8