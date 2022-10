Mier y Marmolejo, frente a frente a duelo en el clásico antioqueño

Previo al clásico antioqueño, tanto Atlético Nacional como el Deportivo Independiente Medellín cuentan con grandes jugadores puesto por puesto. En este caso vamos a analizar el nivel de los arqueros, quienes no les fue tan bien en el último clásico antioqueño, pero que, en los últimos partidos, tanto Kevin Mier como Andrés Mosquera Marmolejo se han venido destacando en sus respectivos clubes, siendo claves para ganar puntos que los tienen en la zona de clasificación en la Liga BetPlay II-2022.

A sus 22 años, Kevin Leonardo Mier se ganó con méritos el puesto titular en el arco verdolaga. Ya son 50 partidos disputados, de los cuales el equipo ganó en 22, empató en 19 y perdió solamente en nueve encuentros. Le encajaron 47 goles y su arco terminó invicto en 19 partidos. Buenos números para un golero en proyección, quien pasó por todas las categorías de la Selección Colombia.



Por su parte, Andrés Mosquera Marmolejo con el DIM fue el sucesor de David González en el pórtico rojo. Supo esperar su momento y ahora es el dueño del puesto. El meta de 31 años, suma 106 partidos desde el 2018 que es arquero del equipo antioqueño, una cifra considerable para el nacido en Carepa, Antioquia. De estos encuentros, sacó su arco invicto en 56.



David González, todo un experto en la materia por haber sido arquero y ahora como entrenador del DIM, se refirió a este par de jugadores. “De Andrés (Mosquera Marmolejo) y Kevin Mier, están entre los tres mejores arqueros de la Liga colombiano. Hablo más de Andrés que es nuestro, de Kevin lo que he visto en televisión y en los partidos, me parece que es un arquero en un bien nivel y tiene mucha proyección, tiene buenas actuaciones. Para mí, Andrés es el mejor arquero de la Liga, cada vez que lo necesitamos para que nos salve, lo hace y eso es muy importante para nosotros”.



Por su parte, Kevin Mier está motivado en seguir creciendo para aportarle al conjunto verdolaga bajo los tres palos. "Estoy enfocado con Atlético Nacional por lo que resta de mi contrato. Si llega una posibilidad de salir es por mi bien, por lo que he trabajado siempre. La tranquilidad siempre ha estado conmigo, sabemos que Medellín marca muchos goles, estaremos muy atentos a esa parte. Medellín será un reto muy grande. Venimos con cuatro partidos con el arco en cero".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8