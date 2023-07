Giro inesperado en caso Jefferson Martínez: habrá audiencia ante TAS

Jefferson Martínez hace la pretemporada con Atlético Junior con la única presión de la llegada del uruguayo Santiago Mele para pelear la titularidad, después de que él fue el elegido por encima del histórico Viera. No hay nada más que le quite el sueño.

Pero mientras él solo piensa en jugar, a su espalda se siguen escribiendo capítulos de un polémico traspaso frustrado de Envigado a Millonarios, en el lejano 2019, que parecía un caso resuelto pero que repentinamente dio un giro que puede cambiar, incluso de fondo, la reglamentación de los traspasos en el fútbol colombiano.



Como el caso es tan añejo, aquí un resumen ejecutivo: el azul y el equipo antioqueño firmaron una cesión del arquero por 550 mil dólares, de los cuales los azules pagaron 150 mil, correspondientes a la primera cuota, y quedaron pendientes 400 mil dólares, que los azules no pagaron tras no hacer uso de la opción, lo cual le permitió al jugador ir gratis a Bucaramanga y luego a Junior, donde está hoy. Envigado alegó que hubo un golpe a sus arcas, pues Millonarios dejó perder las comisiones correspondientes a esos movimientos al no firmarle un contrato.



Sin embargo, en marzo pasado parecía que el tema estaba resuelto cuando la Comisión del Estatuto del Jugador de la Dimayor decidió que "Azul & Blanco Millonarios S.A. NO incumplió el Convenio Deportivo suscrito con Envigado Fútbol Club S.A. el día 27 de junio de 2019", por lo cual no hay obligación de pagar los 400 mil dólares que estaban pendientes.



Y resultó que no, que Envigado no se resignó y que ahora se escribirá un nuevo capítulo en este complejo proceso. Ojo a la estrategia: antes de apelar a la Comisión del Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), que era la instancia indicada, se fue directo al TAS en una apuesta arriesgada pero exitosa, pues el máximo tribunal deportivo aceptó la apelación, aún en contra de la queja de Millonarios, que alegó falta de competencia, y citó para el próximo 5 de octubre la audiencia en Bogotá.



¿Falta de competencia? ¿No fue eso lo que acabó condenando a Atlético Nacional en el pleito contra Cortuluá por el caso Fernando Uribe? Sí y no. Hubo un detalle diferencial: fue el verde el que quiso ir al TAS cuando le fallaron en contra y lo condenaron a pagar 5 millones de dólares en Colombia, donde hubo fallo de segunda instancia. Cortuluá alegó que no había jurisdicción cuando la decisión del TAS fue un pago menor de 150 mil dólares y ganó. Eso fue lo que no esperó Envigado: sin agotar todas las instancias el TAS conservaría su competencia.



El Tribunal habría encontrado en la petición naranja posibles irregularidades que justificarían su intervención: "teniendo en cuenta las circunstancias del caso, la audiencia se celebrará en Bogotá, Colombia. En la audiencia, las partes tendrán amplia oportunidad para discutir las cuestiones relacionadas con la competencia del TAS, así como también las cuestiones de fondo. La Formación Arbitral estaría disponible para celebrar la audiencia el 5 de octubre de 2023", dice el concepto, que le dio a Millonarios hasta el próximo jueves para confirmar asistencia.



Envigado, que incluso pagó hace años el 8 por ciento de la transferencia de Envigado a Millonarios al jugador, al entender que había una cláusula de compra obligatoria, se juega una carta compleja: los costos del proceso ascienden a 50 mil dólares, independientemente del fallo, pero se cree que lo compensarían los 400 mil de la demanda inicial. Nadie garantiza que el fallo vaya en contra del que ya le había dado la razón al azul, pero nadie convence a los antioqueños de que no tienen razón. El último capítulo de esta historia aún no se escribe.