¿La 'Dimayorada' del año? Audios perdidos en pleito levantan sospechas

Es una trama digna de serie de Netflix: un pleito más o menos común que de repente se enredó al punto de prolongarse por tres años, testimonios definitivos cuyas grabaciones repentinamente desaparecen, suspicacias y hasta amenazas de acciones penales, todo en el 'multiverso' del fútbol colombiano.

Los protagonistas, otra vez, son Envigado y Millonarios, enfrentados por una transferencia que nunca se cerró y que, por razones que riñen de una acera a la otra, le permitió al arquero Jefferson Martínez hacer una carrera en condición de agente libre, muy conveniente para llegar hasta un poderoso de la Liga Betplay como Atlético Junior.



Sinopsis: en el año 2020, Envigado , el equipo dueño de los derechos deportivos del arquero, firmó "una cesión con compra obligatoria" que no se cumplió por la renuncia del futbolista al equipo bogotano, que dio origen a un grave conflicto. El acuerdo total era por 550 mil dólares, de los cuales los azules pagaron 150 mil, correspondientes a la primera cuota, y quedaron pendientes 400 mil dólares que los azules insisten en no pagar, alegando que decidieron no hacer uso de la opción, lo cual le permitió al jugador ir gratis a Bucaramanga y luego a Junior, generando lo que Envigado considera un golpe a sus arcas, pues Millonarios dejó perder dividendos al no firmarle un contrato.



Hasta ahí una discusión que pudo tomar unos cuantos meses, analizando las pruebas de lado y lado en la Comisión del estatuto del jugador, y emitiendo un fallo. Pero vino la pandemia, la dificultad para integrar la comisión y una suma de imprevistos que prolongaron el proceso. ¿Pero tanto como para tardar tres años? Ahí está la duda.



Lo cierto es que en los últimos días por fin se citó a la audiencia para escuchar a las partes y sus argumentos, pero entonces vino un imponderable, que así describió el presidente de Envigado, Ramiro Ruiz: "hace más o menos dos semanas tuvimos la audiencia después de casi tres años. Había tres días hábiles para los alegatos de conclusión, que dependían de los testimonios durante esa audiencia. Pero el fin de semana empezó un rumor y por terceras personas nos dijeron que había un problema con los audios, que en dos temas específicos no hay grabación, que son el testimonio del doctor Camacho y el mío, que son pruebas muy relevantes. Muy preocupados hicimos el lunes un comité y ayer en la mañana nos avisa el secretario de la Comisión que hubo un problema y que habría que repetir la audiencia, lo que es gravísimo porque primero no se informó por qué se pérdida, cuál es la situación", lamentó.



Según su testimonio, están el inicio de la audiencia y la despedida y buena parte de las conversaciones intermedias, pero no los testimonios de los presidentes de Millonarios y Envigado, lo que necesariamente genera una suspicacia: "nuestra posición es muy firme: cumplimos a cabalidad, hay contaminación en el proceso. Para nosotros la prueba es clara de que fue una venta y no un préstamo. Estábamos tranquilos pero hoy tenemos un manto de mucha preocupación. Esperamos que haya sea de buena fe, pero haremos hasta lo imposible por solicitar pruebas forenses, técnicas que nos lleven a la claridad de lo que ocurrió con esos audios, porque esto es un golpe al gremio del fútbol", explicó Ruiz.



Según el directivo, Envigado y sus abogados no tienen conocimiento de pérdidas de este tipo en ningún otro pleito de los muchos que llegan a estas instancias entre clubes y la falta de notificaciones oficiales prolonga por tiempo indeterminado el caso, pues ya no se cumplió el plazo de los alegatos de tres días y, en consecuencia, los diez días hábiles para emitir un fallo tampoco parece que se vayan a cumplir: "hoy estamos en un limbo, no hay comunicación oficial por parte de la Comisión sobre cuál fue el problema. Estamos evaluando qué pudo haber pasado, aquí tiene que haber un responsable y no es Envigado. Estamos viendo todos los frentes para proteger el patrimonio del club, veremos los caminos pertinentes, iremos hasta la último instancia, vamos a pedir un estudio forense fuera del país que nos haga un análisis y nos determine qué sucedió. Hoy en día hay capacidad tecnológica para saber si se grabó y se borró, si nunca se grabó o se eliminó de la nube", insistió.



El tema ya está en conocimiento del presidente de Dimayor, Fernando Jaramillo, quien estaría igual de preocupado: "hablamos ayer con el máximo accionista (Luis Valero), está demasiado preocupado porque sabe que es un tema de mucha gravedad en términos de un proceso que debería tener todas las garantías. Nos dijo es un tema gravísimo, que esto no tenía precedentes e iba a disponer todo a su alcance para esclarecer la situación", explicó Ruiz. FUTBOLRED intentó conocer la opinión de Millonarios sobre el tema y confirmar si recibió notificaciones o información al respecto, pero no obtuvo respuesta.



Una grabación perdida es esa clase de imprevistos que muchos en redes sociales llaman 'Dimayoradas'. El caso está de nuevo en la incertidumbre y, además de la molestia de Envigado, no hay una sola certeza, tres años después de la demanda. Pasa en las películas, pasa en el FPC.