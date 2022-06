¿Otro paso al azul? Confirman contacto de internacional y Millonarios

El mensaje de la hinchada, por mucho que se intente disimular, fue claro: si no hay inversión no llegarán los títulos y el final de la historia, cada semestre, será el de un buen animador del torneo pero no un campeón.

El propio técnico Alberto Gamero admitió, el mismo día de la eliminación en los cuadrangulares, que el equipo necesitaba el 'fondo de armario' que no tuvo este semestre para resolver los problemas físicos y las ausencias del final del torneo.



Y en eso, aunque no salgan a hablar en público, están los directivos, que han dado un paso más por un objetivo de Gamero: Luis 'Cariaco' Gónzález.



Se trata de un agente libre que ya en las últimas semanas se mencionó pero que no había dado su aprobación para iniciar una negociación formal.



Según el periodista Julián Capera, el propio DT ha hecho contactos para acerca a un jugador que ya dirigió en Deportes Tolima y el tema ya va en las pretensiones económicos del jugador y el análisis financiero del club.

🇻🇪🔹 Actualización: confirmamos en el entorno de ‘Cariaco’ González conversaciones recientes con la dirección deportiva de Millonarios.



Esperan que, conociendo ya las pretensiones del jugador, se traduzca en oferta. Veremos…



"Actualización: confirmamos en el entorno de ‘Cariaco’ González conversaciones recientes con la dirección deportiva de Millonarios. Esperan que, conociendo ya las pretensiones del jugador, se traduzca en oferta. Veremos… Se viene comunicado", escribió en sus redes, en alusión a un contacto con el delantero Leonardo Castro, del Pereira.



Lo cierto es que el internacional venezolano estaría en el radar y que pronto la ansiosa hinchada azul podría tener un alivio con una segunda contratación, después de la del atacante Luis Carlos Ruiz. ¿Es todo lo que se necesita? NO. Pero esa será otra historia.