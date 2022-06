La Liga BetPlay-II a punto de comenzar: este será su calendario

La Liga BetPlay, en su segundo semestre, ya está por iniciar. Luego de culminarse el primer capitulo del año, con el título de Nacional, se espera el nuevo desenlace, donde los 20 clubes esperarán ir por la corona a final de año.



Este es el cronograma y los partidos de las 20 jornadas a disputarse. Iniciará el 10 de julio, finalizando el 30 de octubre, el todos contra todos.

Nos permitimos informar el Fixture de la Fase I por la #LigaBetPlayDIMAYOR II-2022. Conoce todos los detalles en el link 👇https://t.co/doogjOPK5r pic.twitter.com/eWNSWWpdHT — DIMAYOR (@Dimayor) June 28, 2022

Fecha 1

Nacional vs Cortuluá

Unión Magdalena vs Once Caldas

Cali vs Jaguares

Millonarios vs Pasto

Pereira vs Alianza Petrolera

Envigado vs América

Equidad vs Santa Fe

Patriotas vs Junior

Tolima vs Medellín

Bucaramanga vs Águilas Doradas



Fecha 2

América vs Pereira

Cortuluá vs Jaguares

Millonarios vs Bucaramanga

Medellín vs Patriotas

Once Caldas vs Equidad

Águilas Doradas vs Santa Fe

Tolima vs Cali

Alianza Petrolera vs Unión Magdalena

Junior vs Nacional

Pasto vs Envigado



Fecha 3

Nacional vs Millonarios

Santa Fe vs Cortuluá

Jaguares vs Pasto

Envigado vs Alianza Petrolera

Pereira vs Patriotas

Bucaramanga vs América

Equidad vs Junior

Cali vs Medellín

Once Caldas vs Águilas Doradas

Unión Magdalena vs Tolima



Fecha 4

América vs Cortuluá

Medellín vs Once Caldas

Patriotas vs Jaguares

Alianza Petrolera vs Bucaramanga

Águilas Doradas vs Equidad

Junior vs Santa Fe

Pereira vs Cali

Pasto vs Unión Magdalena

Tolima vs Nacional

Millonarios vs Envigado



Fecha 5

Unión Magdalena vs Millonarios

Once Caldas vs Pereira

Nacional vs Pasto

Jaguares vs Alianza Petrolera

Equidad vs Patriotas

Santa Fe vs América

Águilas Doradas vs Junior

Cortuluá vs Medellín

Cali vs Envigado

Bucaramanga vs Tolima



Fecha 6

Patriotas vs Cortuluá

Junior vs Once Caldas

Tolima vs Jaguares

Pasto vs Bucaramanga

Medellín vs Equidad

Pereira vs Santa Fe

Millonarios vs Cali

Envigado vs Unión Magdalena

Alianza Petrolera vs Nacional

América vs Águilas Doradas



Fecha 7

Águilas Doradas vs Millonarios

Jaguares vs Pereira

Cali vs Pasto

Cortuluá vs Alianza Petrolera

Once Caldas vs Patriotas

Equidad vs América

Bucaramanga vs Unión Magdalena

Junior vs Medellín

Nacional vs Envigado

Santa Fe vs Tolima



Fecha 8

Pereira vs Cortuluá

Pasto vs Once Caldas

Millonarios vs Jaguares

Envigado vs Bucaramanga

Tolima vs Equidad

Medellín vs Santa Fe

Alianza Petrolera vs Cali

América vs Junior

Unión Magdalena vs Nacional

Patriotas vs Águilas Doradas



Fecha 9

Cortuluá vs Millonarios

Equidad vs Pereira

Alianza Petrolera vs Pasto

Nacional vs Bucaramanga

Santa Fe vs Patriotas

Once Caldas vs América

Cali vs Unión Magdalena

Águilas Doradas vs Medellín

Jaguares vs Envigado

Junior vs Tolima



Fecha 10

Tolima vs Cortuluá

Pereira vs Once Caldas

Pasto vs Jaguares

Patriotas vs Equidad

Millonarios vs Santa Fe

América vs Cali

Unión Magdalena vs Junior

Medellín vs Nacional

Envigado vs Águilas Doradas



Fecha 11

Once Caldas vs Millonarios

Junior vs Pereira

Santa Fe vs Pasto

Águilas Doradas vs Alianza Petrolera

Cali vs Bucaramanga

Medellín vs América

Cortuluá vs Unión Magdalena

Jaguares vs Nacional

Equidad vs Envigado

Patriotas vs Tolima



Fecha 12

Envigado vs Cortuluá

Tolima vs Once Caldas

Unión Magdalena vs Jaguares

América vs Patriotas

Alianza Petrolera vs Equidad

Bucaramanga vs Santa Fe

Nacional vs Cali

Pasto vs Junior

Millonarios vs Medellín

Pereira vs Águilas Doradas



Fecha 13

Junior vs Millonarios

Medellín vs Pereira

Equidad vs Pasto

Patriotas vs Alianza Petrolera

Jaguares vs Bucaramanga

Cortuluá vs Cali

Águilas Doradas vs Unión Magdalena

Santa Fe vs Nacional

Once Caldas vs Envigado

América vs Tolima



Fecha 14

Pasto vs Cortuluá

Bucaramanga vs Once Caldas

Tolima vs Pereira

Nacional vs Patriotas

Cali vs Equidad

Millonarios vs América

Unión Magdalena vs Santa Fe

Alianza Petrolera vs Junior

Envigado vs Medellín

Jaguares vs Águilas Doradas



Fecha 15

Equidad vs Millonarios

Once Caldas vs Jaguares

Pereira vs Pasto

Medellín vs Alianza Petrolera

Cortuluá vs Bucaramanga

Junior vs Cali

Patriotas vs Unión Magdalena

América vs Nacional

Santa Fe vs Envigado

Águilas Doradas vs Tolima



Fecha 16

Cortuluá vs Once Caldas

Millonarios vs Pereira

Envigado vs Patriotas

Jaguares vs Equidad

Cali vs América

Alianza Petrolera vs Santa Fe

Bucaramanga vs Junior

Unión Magdalena vs Medellín

Nacional vs Águilas Doradas

Pasto vs Tolima



Fecha 17

Santa Fe vs Millonarios

Equidad vs Cortuluá

América vs Jaguares

Patriotas vs Pasto

Tolima vs Alianza Petrolera

Medellín vs Bucaramanga

Águilas Doradas vs Cali

Junior vs Unión Magdalena

Once Caldas vs Nacional

Pereira vs Envigado



Fecha 18

Cali vs Once Caldas

Unión Magdalena vs Pereira

Millonarios vs Patriotas

Bucaramanga vs Equidad

Alianza Petrolera vs América

Jaguares vs Santa Fe

Envigado vs Junior

Nacional vs Medellín

Pasto vs Águilas Doradas

Cortuluá vs Tolima



Fecha 19

Tolima vs Millonarios

Junior vs Cortuluá

Medellín vs Jaguares

América vs Pasto

Once Caldas vs Alianza Petrolera

Patriotas vs Bucaramanga

Santa Fe vs Cali

Equidad vs Unión Magdalena

Pereira vs Nacional

Águilas Doradas vs Envigado



Fecha 20

Alianza Petrolera vs Millonarios

Santa Fe vs Once Caldas

Bucaramanga vs Pereira

Cali vs Patriotas

Nacional vs Equidad

Unión Magdalena vs América

Jaguares vs Junior

Pasto vs Medellín

Cortuluá vs Águilas Doradas

Envigado vs Tolima