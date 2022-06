¿Qué pasa con Jefferson Martínez? Así va pleito Envigado-Millonarios

Se hablaba de pandemia y de restricciones, se salía de casa en turnos y solo a comprar comida, se hablaba de contagios y muertos, se había detenido todo. Y fue entonces cuando empezó a escribirse la historia de Jefferson Martínez, el arquero que acaba de quedar eliminado de los cuadrangulares de Liga Betplay con Atlético Junior, quien siguió su vida mientras e los estrados se escribía un difícil capítulo de su carrera.

Para recordar el caso, vale decir que esta historia empezó a escribirse en junio de 2020, cuando Envigado, el equipo dueño de los derechos deportivos del arquero, firmó "una cesión con compra obligatoria" por el arquero, el cual no se cumplió por la renuncia del futbolista al equipo bogotano, que dio origen a un grave conflicto, el cual estaría, por fin, cerca de resolverse.



A modo de píldora para la memoria, bueno es recordar que el acuerdo total era por 550 mil dólares, de los cuales los azules pagaron 150 mil, correspondientes a la primera cuota, y quedaron pendientes 400 mil dólares que los azules insisten en no pagar, alegando que decidieron no hacer uso de la opción, lo cual le permitió al jugador ir gratis a Bucaramanga y luego a Junior, generando lo que Envigado considera un golpe a sus arcas, pues Millonarios dejó perder las comisiones correspondientes a esos movimientos al no firmarle un contrato.



Las partes han estado en los últimos días en una audiencia ante la Comisión del Estatuto del Jugador de la Dimayor, que escuchó los primeros argumentos y dio tres días, que se cumplen el próximo martes 21 de junio, para los alegatos finales de ambas partes. A partir de ahí, según los casos anteriores, habría una decisión en unas dos semanas.



Las armas de Envigado son claras: se ampara en que Millonarios escribió íntegramente el contrato de cesión que incluyó una "opción obligatoria", la cual, para los antioqueños y para el futbolista, no era otra cosa que una transferencia definitiva; dirán que se aceptaron los términos por un tema financiero que convendría solo a los azules y que, si bien esa figura era exótica para el medio local, no representaba ilegalidad o conflicto. Millonarios, por su parte, se amparará en que tenía una opción de compra que no quiso utilizar, entre otras cosas porque el jugador pasó una carta de renuncia, la cual, según el propio Martínez, fue inducida por el club bogotano, que le dijo que era un trámite y él se confió.



El detalle que puede hacer la diferencia es que existiría un video de la Asamblea de Accionistas de Millonarios, del 18 de mayo de 2020, en la que se vería el presidente, Enrique Camacho, indicando: "se compraron los derechos deportivos de Hansel Zapata, proveniente de La Equidad y de Jefferson Martínez, del Envigado. Y llegaron en préstamo José Guillermo Ortiz y los defensores Deivy Balanta y José Luis Moreno”.



Las pruebas, sin embargo, están en manos de la Comisión, que evaluará la situación y tomará una decisión, que seguramente irá en apelación a la Comisión del Estatuto del jugador de la FCF. En el peor de los casos podría llegar al TAS, lo que las partes querrían evitar por el precedente de Fernando Uribe y el pleito entre Nacional y Cortuluá.



Envigado teme despedirse definitivamente de los ingresos por un jugador muy importante en términos financieros, pero Millonarios, además de un pago alto por un jugador que no disfruta, podría exponerse a no inscribir jugadores si no paga. Lo bueno es que el caso avanzó. Lo malo, que la solución final aún está lejos.