Valioso triunfo de Millonarios en el escritorio: se ahorra una fortuna

El fútbol te da y te quita y es lo que parece estar sufriendo Envigado, la gran cantera del fútbol colombiano, que está viendo cómo una de sus grandes apuestas está a punto de hundirse.

El fútbol le está quitando al equipo naranja para darle a Millonarios, que se apuntó una victoria clave en el fallo de la Comisión del Estatuto del Jugador de la Dimayor por el caso Jefferson Martínez.



¿Qué caso era ese? En resumen: el azul y el equipo antioqueño firmaron una cesión del arquero por 550 mil dólares, de los cuales los azules pagaron 150 mil, correspondientes a la primera cuota, y quedaron pendientes 400 mil dólares, que los azules no pagaron tras no hacer uso de la opción, lo cual le permitió al jugador ir gratis a Bucaramanga y luego a Junior, donde está hoy. Envigado alegó que hubo un golpe a sus arcas, pues Millonarios dejó perder las comisiones correspondientes a esos movimientos al no firmarle un contrato.



Pues la Comisión interpretó que el club bogotano siempre tuvo razón y decidió "no acceder a las pretensiones de Envigado Fútbol Club S.A." y declaró que "Azul & Blanco Millonarios S.A. NO incumplió el Convenio Deportivo suscrito con Envigado Fútbol Club S.A. el día 27 de junio de 2019", por lo cual no hay obligación de pagar los 400 mil dólares que estaban pendientes.



Básicamente, el fallo afirma que "la voluntad del jugador entendida como su intención libre y responsable de no prorrogar el contrato, no puede causar un perjuicio a un tercero de buena fe como lo es Millonarios F.C." y asegura que al final el portero "tomó la decisión más acorde a sus intereses, como: i) no continuar con Millonarios F.C. y ii) prestar sus servicios al Club Atlético Bucaramanga".



Otra de las pruebas que presentó Envigado tenía que ver con una declaración del presidente Enrique Camacho en la Asamblea General de Accionistas de Millonarios del día 18 de Marzo de 2020 en la que reconocía que el arquero había sido adquirido por el club, pero el argumento del equipo azul fue concluyente: "a la fecha de dicha reunión, el Jugador no había presentado la terminación unilateral al contrato de trabajo con Millonarios F.C., por lo que en ese momento, seguía vinculado a la institución y existía aún la posibilidad de perfeccionar la opción de compra para la transferencia definitiva, cuyo plazo estaba pactado a más tardar, el día 26 de Junio de 2020. El Presidente de Millonarios F.C., siempre ha aceptado que para la fecha de la reunión, la intención de la institución era adquirir los derechos deportivos y económicos del Jugador, haciendo uso de la Opción de Compra, bajo las condiciones comerciales y contractuales estipuladas".



De esta manera, la victoria azul en el pleito parece definitiva y Envigado no parece seguro de usa su derecho a la apelación. Con Martínez en Junior, los costos y el desgaste, a veces hay partidos que simplemente no se pueden ganar.