Equipos del FPC se ponen cita en Suiza: demanda llegó hasta el TAS

De lo único que no podrán acusar a Envigado en el fútbol profesional colombiano es de falta de persistencia. Es un equipo que pelea con sus armas y que, aún cuando tenga todo en contra, no renuncia a un pleito dentro o fuera de la cancha.

Su nueva batalla, que no es tan nueva, tiene que ver ahora con el recordado caso del arquero Jefferson Martínez, que ha llegado nada menos que al Tribunal de Arbitramento Deportivo (TAS) en Suiza.



El equipo naranja ha decidido apelar ante esa última instancia la resolución N°002 de 2023, proferida por la Comisión del Estatuto del Jugador de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), el pasado 27 de febrero de 2023, la cual le dio la razón a Millonarios en el pleito entre ambos clubes por una cesión que no llegó a buen término y que, según los antioqueños, presentó más de una irregularidad por cuenta de los bogotanos.



Resumen rápido: el azul y el equipo antioqueño firmaron una cesión del arquero por 550 mil dólares, de los cuales los azules pagaron 150 mil, correspondientes a la primera cuota, y quedaron pendientes 400 mil dólares, que los azules no pagaron tras no hacer uso de la opción, lo cual le permitió al jugador ir gratis a Bucaramanga y luego a Junior, donde está hoy. Envigado alegó que hubo un golpe a sus arcas, pues Millonarios dejó perder las comisiones correspondientes a esos movimientos al no firmarle un contrato.



El fallo que se llevó al TAS le dio la razón a Millonarios: "la voluntad del jugador entendida como su intención libre y responsable de no prorrogar el contrato, no puede causar un perjuicio a un tercero de buena fe como lo es Millonarios F.C." y asegura que al final el portero "tomó la decisión más acorde a sus intereses, como: i) no continuar con Millonarios F.C. y ii) prestar sus servicios al Club Atlético Bucaramanga", decía la decisión.



¿Qué alega ahora Envigado?



Básicamente, Envigado alega que Millonarios no puede simplemente alegar que el jugador renunció porque no llegó a un acuerdo económico, no ejercer la opción que él mismo había declarado como obligatoria y trasladarle toda esa pérdida al equipo naranja.



Insisten los antioqueños que lo que se hizo con Martínez fue un préstamo con opción de compra obligatoria, donde se cedía al jugador el primer año y luego el azul se comprometía a la adquisición definitiva obligatoria de los derechos federativos y el 80% de los derechos económicos del jugador.



Dicen que este modo atípico para el medio colombiano de firmar cesiones fue de la autoría total de los abogados de Millonarios y que Envigado accedió porque entendió que era la mejor fórmula ante las restricciones presupuestales que tenía Millonarios en ese momento y alega que, según el reglamento, "en todos los casos de terminación del contrato de trabajo de un jugador cedido en préstamo, éste deberá regresar a su antiguo club a cumplir el contrato que se había suspendido mediante licencia para dar lugar a la transferencia a préstamo", lo cual no ocurrió pues el azul nunca devolvió a Martínez al club naranja.



Pero ¿y si el jugador quiso renunciar, podía Millonarios obligarlo a seguir? Para Envigado sí: pues la carta del arquero no afectaba las obligaciones previas pues "las estipulaciones del contrato laboral son independientes de aquellas que reposan en el acuerdo de transferencia".



En Envigado creen que si la transferencia fue contabilizada en los estados financieros auditados y aprobados por la Asamblea de Millonarios, la cual después fue un préstamo deja un sabor de mala fe pues el azul no puede ir en contra de sus propios actos.



Por todo eso piden no solo que se revoque el fallo de la Comisión del Estatuto del Jugador de la DIMAYOR del 27 de febrero de 2023, sino que se declare que Millonarios incumplió el convenio deportivo de “préstamo

con opción de compra obligatoria” celebrado el 27 de junio de 2019 por Martínez y ordenar el pago de la totalidad de los USD $400.000 iniciales más los intereses de mora, además de sancionar al club bogotano conforme a los reglamentos de la FCF para quienes incumplen convenios y condenarlo a pagar todos los gastos de este pleito jurídico en Suiza.



¿Logrará su cometido? Lo claro es que la derrota no está en el léxico de Envigado y que Millonarios, que pensó que ese caso que ya tiene cuatro años era asunto resuelto, ahora tendrá que defenderse ante el TAS en Suiza.