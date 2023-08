Hernández Bonnet no lo esperaba: fuerte reclamo de Darwin Quintero

Carlos Darwin Quintero fue protagonista en estos días en el entorno del América de Cali, luego de su salida del campo en el juego contra Medellín. Mucho se especuló sobre eso y de lo que pasaba en los escarlatas.

Se habló también de presuntas divisiones entre el jugador y Lucas González, director técnico de América. La información fue divulgada por Javier Hernández Bonett, en el programa Blog Deportivo.



Solo faltaba conocer la otra versión, la del futbolista, quien fue invitado al programa de Blu Radio. Para iniciar su intervención, el jugador del América le hizo el reclamo, acerca de esa versión de que llegó al parecer, de una fuente en la interna del equipo.



Esto fue lo que dijo el atacante del América de Cali “Escuchando lo que dijiste en un programa tuyo, quiero de antemano por qué afirmas algo que en realidad en el equipo no está pasando, no está viviendo. Me pareció de mala manera que salieras a afirmar algo sin antes ser precavido y preguntarles a las partes