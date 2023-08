Familia de Tomás Ángel se refirió al supuesto veto hacia el jugador

Atlético Nacional dio este martes una rueda de prensa liderada por el director deportivo del club, Esteban Escobar y el técnico William Amaral y allí se hablaron muchos temas de la actualidad del club.



Uno de ellos fue sobre el polémico rumor que salió hace unas horas sobre que los directivos del club habrían vetado a Tomás Ángel del equipo y que esa era la razón por la que no estuvo convocado en los últimos juegos.



Sin embargo, Escobar negó que esto fuera cierto y a su vez señaló que la idea es renovar al talentoso delantero antioqueño.

"Sobre lo de Tomás he visto que se ha armado una polémica de un posible veto y ciertas cosas se han venido hablando. Pero nada que ver, el 'profe' Amaral tiene su plantilla de 30 jugadores y a cualquiera de ellos podrá elegirlos sin ningún problema. Y él y solamente él decide quienes juegan y quién no. Incluso Tomás ha venido jugando contra Jaguares, estuvo convocado contra el Cali, para el partido de Copa Libertadores", comentó el directivo.



No obstante, tras las palabras de Escobar, la familia de Tomás no dudo en contestar en redes sociales. Sobre el tema, se expresaron brevemente la mamá de Tomás, María Paula Gutiérrez y el hermano del jugador, Gerónimo Ángel.



“Se les salió de las manos. No saben que decir” comentó Maria Paula en sus redes mientras que Gerónimo señaló: “No se cansan de decir mentiras” con el emoticono de pensar.



Vale resaltar que Tomás Ángel no juega desde el pasado mes de julio cuando Nacional se enfrentó a América en la ida de su llave de octavos de final de Copa Betplay.