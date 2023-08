En Nacional niegan supuesto veto a Tomás Ángel y esperan renovarle

Tomás Ángel fue objeto de discusión debido a que no estuvo presente con Atlético Nacional en los últimos juegos. El joven jugador era uno de los habituales en las convocatorias y ahora ni siquiera fue incluido en el banquillo de suplentes.



Es por ello que en las últimas horas sonó un polémico rumor en donde se habló de un supuesto veto al atacante antioqueño. Sin embargo, este martes previo al duelo de Copa ante América, Esteban Escobar, director deportivo de Nacional desmintió todo el tema.

"Sobre lo de Tomás (Ángel) he visto que se ha armado una polémica de un posible veto y ciertas cosas se han venido hablando. Pero nada que ver, el 'profe' Amaral tiene su plantilla de 30 jugadores y a cualquiera de ellos podrá elegirlos sin ningún problema. Y él y solamente él decide quienes juegan y quién no. Incluso Tomás ha venido jugando contra Jaguares, estuvo convocado contra el Cali, para el partido de Copa Libertadores", comentó el directivo.



Y agregó: "No podemos generar una polémica que no es; cada vez que se hace una convocatoria y alguien queda afuera. Esperamos que con Tomás Ángel podamos renovar su contrato, él tiene vínculo hasta diciembre y sabemos que el jugador también tiene la voluntad de renovación".



A la par de desmentir el presunto veto, Escobar señaló que la intención del club es renovar a Ángel en las próximas semanas.



"Sé que Tomás quiere seguir en Nacional y nos lo ha manifestado. En el proceso de renovación que tenemos, Tomás Ángel ha sido el jugador nuestro Sub-20 que más minutos ha tenido junto a John Solís. Los jugadores tienen que entender que se tendrán que ganar su puesto, ya que el entrenador juega con una punta, esa es una decisión del entrenador".



Finalmente, aseguró que Ángel deberá ganarse el puesto en el equipo, así como hace el resto de la plantilla: "Tomás Ángel, así como los otros 30 jugadores, tendrá que ganarse su puesto compitiendo en el entrenamiento. Amaral tiene toda la autonomía para poner a los jugadores".