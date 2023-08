¿Qué pasa con Tomás Ángel en Atlético Nacional? Nace polémico rumor

En los últimos partidos de Atlético Nacional ha resaltado la ausencia de Tomás Ángel, quién anteriormente era uno de los primeros revulsivos pero ahora ni siquiera va al banco de suplentes. Su última aparición fue frente a Deportivo Cali en el compromiso por la fecha 4 de la Liga BetPlay, en el que jugó menos de diez minutos.



En medio de la incertidumbre por la situación del delantero, apareció un fuerte rumor y no se trataría de negociaciones con otros clubes o problemas físicos. El periodista Juan Felipe Cadavid reveló este lunes que habría una decisión de la dirigencia de no utilizarlo más.

“La decisión sobre Tomás Ángel, efectivamente viene desde la directiva, pero que no hay ninguna negociación. Y cierra la persona con la que me comuniqué, que tiene porque saberlo, cierra con la palabra ‘veto’. Hay un veto”, comentó en su canal de Youtube.



“La decisión administrativa es que Tomás no juegue para darle prioridad a otros. No hay ninguna negociación sobre la mesa. Está vetado”, añadió Cadavid.



“Eso me acaban de poner. Averiguaremos, obviamente. Es una muy buena fuente que me ha entregado muy buena información y está muy bien informada en general”, concluyó Cadavid sobre el tema del atacante de 20 años en su análisis tras la victoria de Nacional sobre Atlético Bucaramanga el pasado domingo.



Esta versión iría en contra de las palabras del entrenador William Amaral, quién en rueda de prensa tras el triunfo 2-1 comentó que la ausencia de Tomás Ángel estaría ligada a la competencia interna en el plantel para ser el titular en el frente de ataque.



¿Que dijo William Amaral sobre la situación de Tomás Ángel?



“Es un chico maravilloso, un excelente jugador como lo es también Asprilla (Jayder), Duque (Jéfferson), Ramírez (Eric). Son 4 jugadores que tenemos para esa posición, sin hablar aún de Emilio (Aristizábal). Todos con un potencial tremendo y no pueden jugar todos, juegan algunos, otros se quedan fuera, pero vamos a intentar que jueguen según las necesidades del equipo en función de la competición y sobre todo del adversario. Todos los jugadores son necesarios e importantes y nosotros vamos ha aprovechar todo los que ellos tienen para dar”.