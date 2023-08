Problemas en América: presunta división entre González y referente

El momento del América de Cali no es el mejor, pues la llegada de Lucas González generó mucha expectativa, respecto a lo que hizo con Águilas Doradas, cercano a la final del certamen y también mostrando un fútbol vistoso para los aficionados e interpretando la táctica de forma sencilla.

El bogotano llegó a los escarlatas, con todo eso. Fecha cinco y las cosas no andan de la mejor forma, la derrota contra Medellín es muestra de ello, donde los aficionados no desaprovecharon para mostrar su rabia, ante el juego que plasma el equipo en cancha.



Ahora, llegan versiones de presuntas discrepancias de uno de los futbolistas de experiencia del plantel escarlata.



De acuerdo a información de Javier Hernández Bonnet, en Blog Deportivo este es el jugador con el que las cosas no andan bien “Está rota la relación de Lucas González con Carlos Darwin Quintero”.



Además, el periodista afirmó que tuvo una charla con Fernando Salazar, máximo accionista de Águilas Doradas, donde González dio inicio a su carrera como entrenador en propiedad y dijo “Cuanto terminó la Liga 2023-I, le dije al dirigente, qué le pasó al equipo, se le está saliendo de las manos al técnico”.



Por lo pronto, América se alista para el duelo de vuelta por Copa BetPlay contra Nacional, donde van perdiendo la llave con marcador de 3 a 1.