Lo bueno, lo malo y lo feo de la fecha cinco de la Liga BetPlay

La Liga BetPlay 2023-II llegó al primer cuarto del todos contra todos, para ir conociendo a los ocho clubes que estarán en la disputa por la estrella de navidad. Hay varias sorpresas en la parte alta de la tabla y en general, en los otros puestos.



Bucaramanga se mantiene como el líder del campeonato, a la espera de sostener ese rendimiento en el resto de las fechas, pues no es la primera vez que está en esta posición cómoda, pero que al final, por decisiones internas y bajo rendimiento se queda fuera de ese grupo.



Por la otra cara, hay pocos clubes de los denominados grandes que están marcando la pauta y se ubican fuera de los ocho. Quedan 15 fechas para sacar los 30 puntos o más para clasificar, pero las jornadas pasarán y algunos se quedarán en el camino. Esto dejó la quinta jornada, con lo bueno, lo malo y lo feo.



Lo bueno



Medellín va tomando ritmo con Arias: el triunfo contra América los dejó en la parte más alta de la tabla, aprovechando las opciones que los escarlatas dejaron. Triunfo de visitante y el estratega uruguayo va sumando créditos para estar dentro de los ocho y ganarse el corazón de los aficionados antioqueños.



Nacional dejó al lado el trago amargo de Libertadores: los verdolagas fueron efectivos contra Bucaramanga, pese a no mostrar el fútbol que los hinchas desearían. El golpe contra Racing no fue agradable para todo el entorno del club, por lo que conseguir el triunfo contra quien es el líder de la Liga, daría un impulso para todo el semestre.



Lo malo



La mala suerte de Lucas González: el mismo entrenador lo admitió, dos errores de su zona defensiva determinaron el destino de todo el partido. Rápidamente se fueron perdiendo contra Medellín y los visitantes acudieron a un planteamiento defensivo, con tal de aguantar ese marcador.



Posesión absoluta para los rojos del Valle, pero sin claridad al momento de definir. Lo rescatable, el gol de Edwin Cardona y el empuje. Encontrando equilibrio y evitando esas equivocaciones, seguramente los escarlatas despegarán, pero necesitarán hacerlo pronto, la Liga avanza y los puntos se acabarán.



Millonarios no encuentra regularidad: la semana anterior para los azules fue buena, consiguiendo los triunfos contra Tolima y Bucaramanga, mostrando no solo goles sino más intensidad, ese juego que acostumbraba hace unos meses, que lo llevó a ser campeón de Colombia.



Contra Jaguares quedaron en evidencia las falencias por las bandas, especialmente en la zona de ataque, donde los elegidos no fueron efectivos y punzantes en este sector.



Lo feo



Junior, de mal en peor y relación rota con la hinchada: el partido contra Pasto quedó solo para la anécdota, pues antes de que rodara la esférica, los insultos de los hinchas hacia el ‘Bolillo’ llevaron a que el entrenador respondiera con la misma moneda a los improperios.



El fútbol no es suficiente, pese a que Junior en momentos llega, pero el gol parece tarea más que perdida. Además, las cosas con los aficionados no van de la mejor manera. La rueda de prensa quedó como una pequeña muestra, donde ambas partes hablaron y tuvieron una discusión, de periodista a cuerpo técnico y jugador, exponiendo sus ideas dentro del respeto, pero con evidente molestia, especialmente desde Gómez y Fuentes.