¿Carlos Darwin Quintero peleado con Lucas? El jugador dio su versión

América de Cali no tiene un buen presente deportivo con los resultados bajo el mando de Lucas González. La derrota contra Medellín no fue lo mejor para el grupo y afición, quienes manifestaron su inconformidad.



Al iniciar la semana, todo el entorno del cuadro escarlata se estremeció con las declaraciones de Javier Hernández Bonett, quien afirmó la supuesta división de Carlos Darwin Quintero con Lucas González.



Faltaba la otra parte de la historia y el futbolista habló en el programa Blog Deportivo, quien arrancó cuestionando respetuosamente la versión del periodista “Escuchando lo que dijiste en un programa tuyo, quiero de antemano por qué afirmas algo que en realidad en el equipo no está pasando, no está viviendo. Me pareció de mala manera que salieras a afirmar algo sin antes ser precavido y preguntarles a las partes”.



Se refirió al gesto que tuvo al ser cambiado en el duelo contra Medellín “Eso dentro de un partido es normal, que un jugador muchas veces no quiera salir. No quiere decir que tenga problemas con el técnico. Si por una cara que hago, dices que el camerino está partido, está mal. Entonces la fuente está dando pie para que a nuestro grupo lo indispongan”.



Concluyó con la relación que tiene con el estratega, destacando su labor en América “Entre el profe Lucas, el cuerpo técnico y mi persona y los demás, no ha habido un esbozo de que haya problemas. Tenemos toda la admiración, respeto, las ganas de mostrarle a la gente como se trabaja. Los resultados no se han dado, pero no quiere decir que estemos peleados o nos llevamos mal, es fútbol. Si vemos los partidos han sido cosas ocasionales. Esa fuente te está informando mal”.



Además, la charla entre Bonet y el jugador sobre el tema quedó pendiente, pues hicieron el compromiso de contrastar la fuente, si era posible, para detectar el momento o punto donde presuntamente, salió esa versión de división entre el experimentado jugador y el estratega.