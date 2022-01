Otro referente que se le escapa a Millos: goleador que volvería al FPC

Pasan los días y los hinchas de Millonarios siguen a la espera de los refuerzos para el 2022, año en que no solo se disputarán los torneos locales sino también la Copa Libertadores.



Ante la salida de Ricardo Márquez y Fernando Uribe, la delantera albiazul tiene un hueco gigante. Por lo pronto se habla de Jader Valencia y Diego Abadía como los llamados a ocupar esas plazas, así como el refuerzo prácticamente listo de Diego Herazo.



Ahora bien, los aficionados consideran que no es suficiente y se necesita de un '9' de jerarquía y muchos goles.

El problema está en que los directivos embajadores no tienen en sus cuentas realizar una gran inversión, razón por la que no se espera una gran contratación en el sector ofensivo. La idea es encontrar algo que se acomode a sus necesidades, a muy buen precio e irse a la guerra con lo que hay.



Al respecto, el periodista Julián Capera informó este domingo que uno de los últimos grandes goleadores del azul regresará al país tras una breve etapa en el fútbol del exterior.



“Ayron Del Valle cerca de volver al FPC. Once Caldas, primera opción para él”, trinó el periodista de ESPN en su cuenta de Twitter.



Con lo anterior sobre la mesa, varios hinchas embajadores no dudaron en pedir el regreso del delantero de 32 años, quien por cierto es el goleador histórico de Millonarios en torneos cortos.



¿Del Valle tendrá su tercera etapa en la capital?

Este si es una buena opción para Millonarios. — Pablo Antonio Caicedo Barrera (@PabloAn85941329) January 9, 2022

Es mucho mejor que Erazo o Martínez Borja genérico, yo entiendo a los hinchas — Camilo (@andresge27) January 9, 2022

Aparte de algo clave y es que jugo con Maca en 2017 y quedaron campeones, esa conexión es clave como la que tenían Uribe y Maca, yo también lo traigo, segundo jugador con más goles en torneos cortos con Millonarios (después de Uribe solo por poco), Ayron no es un crack pero... — Camilo Lara (@Camilo_Lara_) January 9, 2022

A lo bien prefiero a del Valle que a Herazo, así de simple. — Stiben Velasquez (@TibenVelasquez) January 9, 2022

@MillosFCoficial traiganlo que siempre rinde — SHHHH (@shhh20128697) January 9, 2022

Siempre que viene marca su buena cantidad de goles. Yo lo traería @MillosFCoficial — Andres L (@leo07519) January 9, 2022