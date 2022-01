Pipe Pardo está feliz en su primera semana de pretemporada con el DIM

Con una semana de trabajos, Deportivo Independiente Medellín sigue en la pretemporada pensando en ser un animador en la Liga y avanzar a la fase de grupos en la Copa Suramericana 2022. Felipe Pardo, una de las incorporaciones rojas, habló sobre la alegría de estar en el equipo y lo que pretende alcanzar en el equipo del pueblo.

“Contento de estar de vuelta en casa, un lugar donde hay mucho cariño por parte de la afición, de la institución y de mi familia. Volver a sentir esta camiseta es algo que me motiva, encontré un gran grupo de compañeros, me recibieron muy bien y el cuerpo técnico también, hemos estado haciendo muy bien las cosas en la pretemporada”, indicó Pardo.



Sobre su llegada al poderoso, comentó Felipe que “tomé la decisión de venir a finales de diciembre, tuve varias opciones, ninguna concreta y el Medellín fue el único equipo que me mandó una oferta. Me seduce competir en la Liga y en la Copa Suramericana”.



En cuanto al sentimiento de los hinchas, Felipe detalló que “los hinchas siempre estuvieron pendientes de mí, me mandaban mensajes, yo les contestaba que en algún momento se daría, y este año se logró. Mi sueño es aportarle al equipo, conseguir muchos más títulos con el equipo y marcar diferencia”.



Finalmente, el jugador ex Olympiacos de Grecia, Toluca y Pachuca deseó un gran apoyo de los fanáticos rojos. “Les pido a los hinchas que nos apoyen, vamos a estar brindándonos al 100 por ciento, con entrega, sacrificio y mucha pasión por esta camiseta”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8