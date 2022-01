La enorme ilusión de Daniel Mantilla al vestir la camiseta del verde

Otro de los nuevos refuerzos de Atlético Nacional es Daniel Mantilla, solicitado por varios equipos en Colombia, el ex jugador de La Equidad se definió por jugar en el conjunto verdolaga y regresar al fútbol antioqueño, luego de su paso por Leones de Itagüí.



"Es un sueño estar en Atlético Nacional, desde el primer día me recibieron muy bien y eso permite acomodarme de la mejor manera. Se de la exigencia y el compromiso, me voy a preparar al 100% para dar lo mejor", indicó Mantilla.

Además, "es un reto grande para mí, me encanta poder estar acá, conocer la idea de juego del profesor, en cada entrenamiento se ve la calidad que hay en Nacional. Quiero aprender cada día y estoy seguro que voy a empezar a sumar y a aportar al equipo".



En cuanto este desafío de pertenecer a un equipo tan necesitado de resultados como Nacional, Daniel expresó que "se de la responsabilidad que tiene el vestir esta camiseta, en los equipos donde he estado, tengo el reto para aprender y brindarme al máximo. Es una oportunidad única que con trabajo y disciplina voy a madurar a crecer y a brindarle alegrías a la institución".



Finalmente, habló del deseo en volver a ser tenido en cuenta en una Selección Colombia y sus características de juego. "Es un sueño estar en una convocatoria de Selección Colombia nuevamente. Pero para eso debo rendir y entregarle lo mejor al equipo para poder volver allá. Soy extremo, me gusta ganar la línea de fondo y generar oportunidades de gol para asistir a los compañeros y los delanteros".





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8