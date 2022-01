Un domingo muy futbolero: Agenda de los colombianos en el exterior 

Los futbolistas colombianos comienzan a tener cada vez más partidos en este nuevo año, con un solo objetivo, ser protagonistas para ganarse un lugar en la Selección de Reinaldo Rueda.



En España, Italia, Inglaterra y México los nuestros tendrán partidos decisivos con sus respectivos equipos.



Agenda de los colombianos





Domingo 9 de enero 2022



- Rayo Vallecano vs Real Betis: Falcao García con Rayo Vallecano - 8:00 A.M.

- Tottenham vs Morecambe: Dávinson Sánchez, con el Tottenham – 9:00 P.M.

- Napoli vs Sampdoria: David Ospina, con el Nápoles – 10:00 A.M.

- Udinese vs Atalanta: Duvan Zapata y Luis Muriel, con Atalanta – 10:30 P.M.

- Roma vs Juventus: Juan Guillermo Cuadrado, con Juventus – 12:30 P.M.

- Chivas vs Mazatlán: Nicolás Benedetti, con Mazatlán – 7:00 P.M.



Lunes 10 de enero 2022



- Espanyol vs Elche: Johan Mojica y Helibelton Palacios, con Elche – 3:00 P.M.