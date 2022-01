Mourinho buscará frenar a Cuadrado: hora y canal del Juventus vs Roma

Este domingo, la Serie A ofrecerá uno de los partidos del día con estelar participación colombiana. La Juventus de Juan Guillermo Cuadrado recibe a la Roma dirigida por Jose Mourinho.

Tan solo tres puntos de diferencia hay entre ambos equipos. Los de Allegri deben ganar en condición de local para meterle presión al Atalanta en su lucha por los puestos de Champions League. Los de Mou tiene la posibilidad de pasar a la Fiorentina y bajar a la Juve del puesto a Europa League.



Juventus vs AS Roma



Fecha: domingo, 9 de enero.

Hora: 12:30 a.m.

Canal: ESPN y Star +