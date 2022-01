Jorge Bermúdez le tiró un ‘palito’ a Cardona: ¿por qué se va de Boca?

La salida de Edwin Cardona de Boca Juniors y la negativa del club argentino de hacer uso de la opción de compra que tenía con Xolos de Tijuana, todavía es tema de conversación en el fútbol argentino.



Este sábado, ‘TyC Sports’ entrevistó a Jorge Bermúdez, miembro del Consejo de Fútbol, quien dejó claro por qué Boca desistió de darle continuidad a Cardona en el primer equipo. El ‘Patrón’, fiel a su estilo, no se guardó nada, lamentó la salida de Cardona, pero aprovechó para tirarle un ‘palito’ y recordarle gestos del club hacia él que no fueron suficientes para que el ‘10’ entregara todo.



Bermúdez recordó que hace 18 meses, cuando se dio el préstamo de Edwin del Xolos mexicano a Boca, y “cuando se hizo y se firmó la acción de compra por Cardona, hay que decir que Boca lo trajo de Tijuana cuando no jugaba, donde no participa de los entrenamientos con la Primera División”.



El ‘Patrón’ continuó recordando que “Boca fue y trajo un jugador en el cual confiaba. En el cual quería depositar toda la ilusión y toda esa posibilidad futbolística que sabíamos que el jugador podría entregar”.



Y lamentó que muchas situaciones no le hayan permitido afianzarse: “Desgraciadamente, por circunstancias que todos hemos seguido durante estos 18 meses, no se terminó dando, la continuidad no fue la que se esperaba. Todos sabemos la categoría de jugador que representa, pero no se pudo afianzar en la continuidad que se necesitaba y lastimosamente, para nosotros y para él, el vínculo se terminó”.