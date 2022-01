¿Decepción para el hincha? Así quedaría el ataque de Millos en 2022

Máxima preocupación en la hinchada de Millonarios por la conformación del equipo para la temporada 2022. No solo se sufrieron salidas sensibles, la junta directiva, comandada por Enrique Camacho y Gustavo Serpa, no tiene en sus planes hacer una gran esfuerzo económico para traer al menos un jugador de primer nivel.



Vale recordar que el cuadro albiazul no solo jugara Liga y Copa BetPlay este año, también será uno de los representantes colombianos en la Conmebol Libertadores (fase previa). Es un reto gigante para el cual no parece haber la planificación indicada, por lo menos desde lo nominal.



Sin lugar a dudas la mayor preocupación está en el ataque, más exactamente los delanteros. La incertidumbre es total.

Tras la salida del goleador Fernando Uribe y el regreso de Ricardo Márquez al Unión Magdalena, la parte de arriba quedó con dos variantes: Jader Valencia y Diego Abadía. El problema está en que el primero no es centrodelantero nato sino un extremo que puede usarse en dicha posición. Por lo menos así lo ha ubicado el entrenador Alberto Gamero.



Con lo anterior sobre la mesa, los hinchas esperaban que Serpa, quien se suele encargar de las grandes negociaciones, concretara la llegada de un refuerzo de primer nivel. Pero todo parece haber quedado en un mero espejismo.



En diálogo con Caracol Radio, el máximo accionista del club aseguró: “Nosotros tomamos una política de responsabilidad financiera y no vamos a quebrar al equipo por traer un jugador costoso... Los números en Colombia están desproporcionados de nuestras opciones financieras... No vamos a dejar de sacar a jugadores de nuestra cantera por traer jugadores porque sí”.



Con ello se daba por descartado, por lo menos hasta el momento, el reemplazo idóneo de Uribe...



Después de las declaraciones, que molestaron bastante a los aficionados, el nombre de un delantero empezó a circular y poco a poco toma fuerza. Diego Herazo llegaría al equipo como tercer y ¡último delantero de la plantilla! El jugador de 25 años tuvo un buen paso por Equidad a principios del 2021, pero el último semestre con Independiente Medellín pasó desapercibido.

​Así las cosas, el ataque de Millos para los tres torneos este año quedaría conformado por Jader, Abadía y Herazo.



Incluso el periodista Guillermo Arango indicó en el programa ‘Pola y Bola’ que la situación está “difícil”: “Lo que me dicen hoy, viernes, es que se quedan así. Les pregunté si no están cortos y la respuesta fue que Abadía casi ni jugó. Contrapregunté porque ahora tienen Copa Libertadores y me dicen que a hoy Millonarios no está pensando en otro delantero”.

​Y el también periodista Julián Capera complementó: “Yo pregunté y me dicen que si aparece algo bueno en esa posición, van por eso. ‘Es probable que nos quedemos así como estamos, pero si aparece una alternativa interesante donde se pueden gastar unos pesitos de más será en esa posición’. Sé que siguen evaluando unas hojas de vida de las alternativas que llegan de afuera”.