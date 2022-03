Nacional, en busca de acercarse a la clasificación: recibe a Santa Fe

Atlético Nacional recibe este lunes 28 de marzo a Santa Fe, desde las 7:35 de la noche, por la fecha 13 en la Liga I-2022. Luego de dos triunfos y un empate, el conjunto verdolaga buscará seguir por la senda ganadora para asegurar su lugar en los cuadrangulares semifinales. Al frente estará el conjunto cardenal, de mejoría en los últimos encuentros.



El técnico Hernán Darío Herrera analizó lo que será este partido y confía en seleccionar los jugadores con mejor rendimiento para afrontar este encuentro. "Estoy dirigiendo a Nacional que es mi amor, ya tuve a cargo varios equipos profesionales y estoy disfrutando al máximo. Tengo una escuela con el que aprendí de todos los entrenadores. Estoy en eso, cada día me preparo para ser mejor".

El estratega fue expulsado en el partido contra Deportivo Cali y según el boletín de sanciones de la Dimayor, deberá pagar dos fechas de sanción. Con lo cual, los partidos contra Santa Fe y Patriotas los dirigirá el asistente técnico Carlos Restrepo.



En cuanto al rival, Herrera expresó que "tenemos que enfocarnos en lo de nosotros mismos. Santa Fe es un rival complicado, conozco a Wilson Morelo, lo dirigí en Bajo Cauca, más allá de las falencias a analizar, debemos afrontar el juego de la mejor manera".



Por su parte, Ruyery Blanco comentó que "Santa Fe es un rival peligroso, de cuidado, pero nosotros tenemos lo nuestro y buscaremos el triunfo en nuestra casa. Estoy contento por esa continuidad, los goles han sido mi desahogo y me ayuda a tomar más confianza. Me siento cada vez mejor cuando entro a la cancha".



Además, "en lo personal, siempre estoy trabajando cada día buscando la manera de mejorar. A mí me gusta jugar todos los partidos. Debemos estar preparados para cualquier cosa, soy un delantero que me gusta salir a jugar, quedarme en el área, aprovechar cada momento para rematar a gol".



Finalmente, Blanco resaltó que "tenemos compañeros con mucha velocidad en el ataque, tienen buena llegada y los delanteros debemos estar en el área, compitiendo con los centrales. A veces nos cuesta mucho, cada día estamos aprendiendo para llegar con un mayor volumen de ataque".

Datos entre Atlético Nacional y Santa Fe



Por Liga colombiana, Atlético Nacional e Independiente Santa Fe se enfrentaron en 244 oportunidades, con 101 victorias verdolagas contra 71 cardenales y 72 empates. En cuanto a goles anotados, los antioqueños celebraron en 369 oportunidades y recibieron 334 anotaciones.



Oswaldo Marcial Palavecino es el máximo goleador de estos duelos con 13 goles, todos con Nacional.



Atlético Nacional ha ganado sus últimos cuatro partidos como local ante Independiente Santa Fe en Primera División, luego de haber perdido tres de los cuatro anteriores ante los cardenales.



Atlético Nacional ha ganado cinco de sus últimos siete encuentros como local en Primera División (un empate, una derrota), promediando dos goles por encuentro, tras haber ganado solo uno de sus siete anteriores en casa (cuatro empates, dos derrotas).



Tras haber ganado sus últimos dos encuentros de esta Liga BetPlay DIMAYOR I-2022, Independiente Santa Fe podría encadenar tres victorias en la categoría por primera vez desde enero-febrero de 2021.



Atlético Nacional es el equipo de la Liga I-2022 que más goles ha marcado en el segundo tiempo de sus partidos (12) y el que más veces ha anotado en los 15 minutos finales (7).



Wilson Morelo marcó un ‘hat-trick’ en el último encuentro de Santa Fe contra Atlético Bucaramanga (3-1). El último jugador de los Cardenales que había conseguido un triplete fue el mismo Morelo en noviembre de 2018, tres goles frente a Millonarios.



Santa Fe no vence a Nacional por Liga, desde el 9 de julio de 2017, por la primera fecha de la Liga I-2017. El gol lo anotó Jhon Pajoy. Desde ese encuentro, han pasado seis partidos, con cuatro triunfos verdolagas y dos empates.



El último partido entre Nacional y Santa Fe en el Atanasio fue el 17 de enero de 2021, por la primera fecha de la Liga I-2021, en esa ocasión, los verdolagas se impusieron por 2-0 con goles de Neyder Moreno y Vladimir Hernández.



Este será el partido 18 de manera oficial que Atlético Nacional jugará un lunes, el balance de los 17 anteriores es de ocho victorias, cinco empates y cuatro derrotas.

Alineación probable



Atlético Nacional: Kevin Mier; Yerson Candelo, Emmanuel Olivera, Juan David Cabal, Danovis Banguero; Alexander Mejía, Sebastián Gómez, Jarlan Barrera, Daniel Mantilla, Dorlan Pabón; Jefferson Duque.

D.T.: Hernán Darío Herrera.



Hora: 7:35 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Éder Vergara (Córdoba).

VAR: Ricardo García (Santander).



T.V.: WIN Sports +.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8