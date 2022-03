‘Duelen más que nunca los 2 puntos perdidos contra Nacional’: Dudamel

Deportivo Cali venció 2-1 a Cortuluá por la fecha 13 de la Liga I-2022, en el Estadio del Cali en Palmaseca. El conjunto azucarero tuvo que sufrir hasta el final por las difíciles condiciones del terreno de juego y porque nuevamente el resultado que tenía controlado, se le estaba saliendo de las manos con el descuento de Luis Carlos Ruiz en los últimos minutos.

El técnico Rafael Dudamel analizó en rueda de prensa el partido realizado por sus dirigidos: “las sensaciones son positivas, el triunfo nos va a dar tranquilidad y un respiro, enhorabuena que lo hemos conseguido y en un buen momento, ha sido justo, lo hemos ganado bien desde lo normal en este tipo de etapas, donde hay que sufrirlo un poco para poder finalmente alcanzarlo. El trámite del partido sin dejar de reconocer el buen trabajo de Cortuluá, el talento de sus jugadores, el buen trabajo de su entrenador; creo que hoy fuimos superiores y justos ganadores, la cancha te lleva a un desgaste mayor, pero hemos mostrado que físicamente estamos bien”.



Referenció la seguidilla de partidos que tienen próximamente: “tenemos 5 días para el siguiente partido, 10 para el que sigue por Copa Libertadores y vamos a recuperarnos bien sabiendo tomar decisiones, afrontar lo que se viene en Bogotá y luego en casa el inicio contra Boca Juniors. Hoy sobre todo disfrutar de estos tres puntos, que ciertamente todavía nos deja lejos del octavo lugar, yendo partido a partido pero todavía hay muchos puntos en disputa, hoy nos duele más que nunca los 2 puntos perdidos contra Nacional, pero ya no hay nada que hacerle a lo pasado”.



Reconoció el trabajo de sus dirigidos: “quiero felicitar a los jugadores y a Enrique Camargo, que ha sido un joven que ha mostrado mucho talento y madurez, para con trabajo saber esperar desde su aplomo e inteligencia, competir por un puesto en un equipo como el Deportivo Cali, el campeón con jugadores de mucha experiencia y que ya me ha generado un lindo problema por la competencia de esa posición”.



Habló de si el rival tuvo superioridad al terminar el juego: “no hubo tanta superioridad, ellos en la necesidad colocaron mucha gente en campo contrario pero sin mucha claridad, eran pelotas a los contados y centros, nosotros respondimos bien con un 5-4, que no tuvimos problemas ni pasamos peores afugias, nos tocó cerrar el partido por el lado del campo que después de la lluvia quedó más pesado, estos momentos te llevan a que desde la emoción sientas que ha sido mucho más difícil de lo que normalmente fue, pero creo que lo controlamos bien”.



Seguidamente añadió: “esto es muy cambiante por los momentos del equipo y los jugadores, debemos estar todo el tiempo buscando la mejor estrategia para poder encontrar mejores respuestas, cuando tu diriges seres humanos el rendimiento es muy cambiante; no es lo normal, deberíamos en un equipo grande como el Cali tener un rendimiento más parejo, regular y constante”.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15