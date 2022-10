Nacional le apuntará a estos jugadores del Tolima: miran al 2023

Atlético Nacional estará apuntándole a la Copa Libertadores del 2023, tratando de mantener la base de jugadores e incorporar otros jugadores de calidad. En ese sentido, los verdolagas tienen a varios jugadores en la mira, entre ellos, algunos conocidos.

De acuerdo a información de Julián Capera, tendrá en la mira a un jugador del Tolima, por le que ha insistido en los mercados de fichaje anteriores “Tiene contrato hasta junio del 2023, Mosquera ha querido ir a Nacional. Se trata de las voluntades de los involucrados, caso del Tolima. El jugador por el que más ha insistido y sigue insistiendo Nacional es Sergio Mosquera”.



“La gente que asesora a Nicolás Hernández no es la misma. Su llegada no sería sencilla. Autuori si se lo ponen, lo recibe. Fue el responsable de llevarlo al exterior. Le extendieron el contrato y no es fácil, pero se ha puesto en la mesa” también agregó acerca de la opción del retorno del jugador que se formó en las divisiones menores del club.



Además, confirmó la opción sobre Rovira, quien es del registro de Nacional, cedido al Tolima “Brayan Rovira es del gusto de Autuori, termina contrato en diciembre, hay una opción de pago por un millón de dólares, lo cual no pagará Tolima. Regresaría a Nacional. Tolima quiere contar con él”.