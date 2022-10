Daniel Ruiz, tendencia en Millonarios: anuncio más importante de 2022

Daniel Ruiz está dichoso. Aunque sabe que Millonarios no pasa por su mejor momento, no puede ocultar su felicidad, porque su vida cambiará a partir de ahora. Es por eso que no pudo evitar su emoción e hizo un importante anuncio en sus redes sociales, que estremeció a los aficionados albiazules, pues el futuro de su estrella cambiará radicalmente.

A sus 21 años, Ruiz ya es padre, y por eso presentó a su pequeña hija, recién nacida, en su cuenta de Instagram. Su princesa es el fruto del amor con su novia Carolina Rodríguez, y la pareja está emocionada.



“Vida mía”, escribió Ruiz en una de sus historias de Instagram, acompañado de la foto de su hija, que al parecer está cargada por su madre.