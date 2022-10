Álvaro Montero, ¿problema para Millonarios? Casale lo revela y critica

Antonio Casale volvió a disparar contra Millonarios y su bajón deportivo en el fútbol colombiano. Que quede claro que el periodista es hincha del equipo bogotano, y le duele el mal momento que vive el club, pero no escapa de lo que está pasando en cuestión de resultados.



Es por eso que Casale criticó duramente al arquero Álvaro Montero, a quien señala como el verdadero culpable de la pequeña crisis que vive el embajador.



“A mí me da pesar con la directiva, que casi nunca se mete la mano al dril (hace grandes esfuerzos económicos), y con Montero se la metió antes de finalizar el torneo del año anterior. Pegó el golpe en la mesa para traer un arquero de Selección Colombia (…) Pero al señor Montero todo lo que le patean, es gol”, comentó Casale en el programa ‘En la Jugada’ de RCN Radio.



Luego llegó una revelación, en la que algunos compañeros estarían molestos con Montero, pues sus palabras en los entrenamientos no habrían caído bien.



“Lo que me dice una voz autorizada de Millonarios, es que la mamadera de gallo en los entrenamientos ya tiene cansados a algunos de los compañeros. Que ‘es que sin mí, ustedes no estarían de primeros, porque yo siempre aseguro el cero’. Y lo dice mamando gallo, pero en un partido como el clásico (perdió 3-2 con Santa Fe) miren como (Juan Pablo) Vargas lo voltea a mirar después del tercer gol. Entonces, no puede ser”, apuntó el periodista.