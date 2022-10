Casale: críticas y revelaciones de Millonarios ¿Envidia a Nacional?

Los hinchas de Millonarios tienen una mezcla de preocupación y molestia con su equipo, pues viene en crisis deportiva y de resultados, y confirmó su mal momento perdiendo el clásico con Santa Fe 3-2, a pesar de que estuvo en ventaja por dos goles.



La remontada del rival de patio prendió las alarmas en todos los rincones albiazules. Incluso hasta el técnico Alberto Gamero cambió su concepto, de “molesto” a “preocupado”. Sin embargo, hay tiempo suficiente para enmendar los errores y rematar la temporada con mejor nivel, para luchar por los títulos en la Liga BetPlay II y la Copa Colombia 2022.



Este jueves, el periodista Antonio Casale, reconocido hincha de Millonarios, mostró su preocupación por un aspecto del cuerpo técnico albiazul. También reveló malestar de algunos jugadores, y hasta puso como ejemplo a Atlético Nacional, envidiándole un detalle.



“No tengo nada contra Orlando el ‘Salvaje’ Rojas, que es el asistente de Gamero; pero no siento que aporte soluciones, veo al técnico sin un asesor importante para encontrar soluciones. Gamero voltea al banco y no encuentro esa visión del ‘Salvaje’ Rojas, al que respeto, o de Arnoldo Iguarán. ¡Grande, ‘guájaro’! Pero todos sabemos que Arnoldo no es el más comunicativo”, indicó Casale en el programa ‘En la Jugada’, de RCN Radio..



El periodista trajo a colación a Nacional: “Uno veía el semestre pasado, cuando las cosas estaban mal en Atlético Nacional, que el ‘Arriero’ Herrera sacó la situación adelante porque tenía a Pedro Sarmiento, al ‘Piscis’ Restrepo, y al mismo Francisco Maturana, para aportar soluciones. En Millonarios no pasa eso”.



Un baño de humildad en este momento tampoco le cae mal a @MillosFCoficial. Ojalá se tome así. — Antonio Casale (@casaleantonio) October 6, 2022

Al debate se sumó Francisco ‘Pacho’ Vélez, compañero de programa, y hablaron de la falta de actitud de algunos jugadores, pidiendo jerarquía en los malos momentos de los partidos.



Así, Casale interrumpió a su compañero para hacer una revelación del vestuario embajador: “Y por eso ‘Maca’ (David Macalister Silva), les habla, los regaña en el camerino, y algunos ya hacen ‘pucheros’ (mala cara)”.