Jhonny Ramírez al Millonarios de Gamero: ‘No hay que escuchar a nadie’

Millonarios ya no solo preocupa a la afición. La reciente derrota en el clásico contra Santa Fe 3-2, teniendo una ventaja de dos goles, ya prendió las alarmas al interior del plantel y del cuerpo técnico, encabezado por Alberto Gamero.



El equipo bogotano se dejó alcanzar en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II, no ha ganado en sus últimos seis partidos, contando los de Copa Colombia (es finalista), y hay bajos rendimientos individuales.



Sin embargo, no hay nada perdido y ahora el embajador tendrá más de una semana para trabajar y recomponer el camino: se vienen los últimos cinco partidos del todos contra todos, para confirmar su clasificación a cuadrangulares, y la final de vuelta de Copa contra Junior, en la que debe remontar una desventaja de 1-0 de la ida.



Así, en el momento en que empiezan a cambiar halagos por críticas en la prensa deportiva, apareció un viejo conocido del equipo, campeón de Copa Colombia en 2011 y de Liga II-2012 con Millonarios, para sentar su voz de aliento y aconsejar al equipo de Gamero en este duro momento.



Jhonny Ramírez, exfutbolista que dejó huella y marcó historia en el ‘famoso embajador’, expuso su pensamiento en sus redes sociales.



“Jugar en Millonarios no es fácil, es un equipo mediático que está en el ojo de todo el país. Si ganas, sufrenM si pierdes o fallas te cobran doble y eres burla de todos”, comenzó su mensaje el recordado volante antioqueño.



Luego recordó su experiencia hace doce años, en la que el Millonarios de Hernán Torres también fue criticado y terminó campeón de Colombia. “En 2012-II sufrimos caídas fuertes, como el 8-0 (Contra Real Madrid), la eliminación de la Copa Sudamericana, pero nos levantamos campeones”.



Y luego tiró la clave para que el actual plantel albiazul se fortalezca en el remate de la temporada: “Todo radica en la fortaleza mental y no escuchar a nadie para convencerte que se puede, como la rana sorda…. En el fútbol hay momentos buenos y malos, el malo llegó a tiempo y se puede recomponer el camino… ¡Vamos Millonarios, que se puede!