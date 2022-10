El que no los hace, los ve hacer: radiografía del clásico vallecaucano

Deportivo Cali se llevó el clásico vallecaucano 298 por la liga colombiana, venciendo 1-0 al América de Cali, en la fecha 16 del segundo semestre de este 2022, en Palmaseca. En un duelo que dejó a los azucareros con la ilusión de tener un buen camino para el 2023 y al equipo escarlata con muy poco margen de error, para clasificar a los cuadrangulares finales.



Para FUTBOLRED, este es el análisis del triunfo caleño y la derrota americana:

Deportivo Cali



Muy mal primer tiempo: a pesar de que tuvieron la posesión en los primeros minutos, los azucareros se desconectaron y terminaron sufriendo con la arremetida de contragolpes que les puso el América, especialmente por su costado derecho, donde no lo fueron perdiendo por la mala definición del rival y las intervenciones de Humberto Acevedo. En ataque generaron muy poco, consiguiendo solo un disparo con Ángelo Rodríguez que no tuvo potencia.



Mejoría para la etapa final: Jorge Luis Pinto corrigió y los jugadores entendieron el mensaje. Para este periodo los azucareros tuvieron más orden, se metieron en la pelea con las acciones importantes al arco contrario e hicieron retroceder al rival varios metros. Sobre el final, tuvieron la ventaja de que el América cometió dos errores puntuales y con ello concretaron el segundo triunfo del semestre.



Iniciar con pie derecho el proceso Pinto: durante este año, el Cali ha tenido un sinfín de dificultades, siendo este uno de los peores del club a nivel deportivo e institucional. El comenzar ganando en el proceso Jorge Luis Pinto, no solamente le envía un mensaje positivo a los jugadores y cuerpo técnico, sino también a la afición, socios, demás interesados; en el cual las cosas que pintaban muy mal, pueden ser ahora muy diferentes, ante un año complejo como lo será el 2023.



América de Cali



La falta de gol comienza a pesar: durante los últimos partidos es el factor que más les pesa a los escarlatas. Tiene un buen comportamiento defensivo, logran tener



transiciones rápidas, creación, pero solamente les falta el gol. En algunos juegos el rival se encerraba, pero en los últimos, si ha sido especialmente el tema de definir; creando un sinfín de oportunidades sin poder evocarla. El todos contra todos llega a su fin y se puede decir que por solo este ítem, a los americanos les empezó a coger la noche para clasificar a las finales.



Errores puntuales que constaron los puntos: en el tema defensivo, los diablos rojos tenían un buen comportamiento, a tal punto que solamente el Cali empezó a tener llegadas importantes en el segundo tiempo. Pero después del minuto 73, todo cambió, fue expulsado Juan Camilo Portilla y seguidamente John García, acciones que desequilibraron a todo el equipo y sobre todo, le dio la oportunidad a Cali de ponerse en ventaja desde el cobro del punto penal.



