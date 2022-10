Nacional, alista renovaciones y salidas: ¿Saldrán Mantilla y Andrade?

Atlético Nacional no ha terminado su participación en la Liga BetPlay, a la espera de cómo termina la fase del todos contra todos, apuntándole a defender su título en Colombia. Mientras pasa esto, la directiva verdolaga planifica lo que será la temporada del 2023.



El objetivo no solo radicará en el campeonato local, sino la Copa Libertadores, donde el cuadro antioqueño tiene su cupo para la fase de grupos. La planificación no termina con la llegada de Autuori, pues la cabeza del club trabaja para traer y conservar los jugadores elementales.



De acuerdo a información de Julián Capera, dos jugadores del plantel actual definirían su situación en las próximas semanas. Es el caso de Daniel Mantilla y Andrés Andrade.



Por los lados de Mantilla, la decisión sería contar con él, de parte y parte, pues el acuerdo ya está pactado desde que se dio su paso al cuadro verdolaga “Opción de compra fijada por Patriotas, que era dueño de sus derechos económicos. Se fijó por el 50%. Nacional tendrá 20 días para tomar la opción. Consideran que el valor fijado es asequible. En Patriotas consideran que se dará”.



En la misma información, se refirió a la continuidad de Andrés Andrade “Termina contrato en diciembre, hay una negociación. Contrario a Mantilla, que es un valor fijado. Con Andrade deberán negociar, hacer propuesta para extender contrato. Nacional buscará estirar los vínculos a dos años. En el entorno de Andrade, no hay llamadas para renovar y es probable que cambie de camiseta”.



También agregó sobre la opción de salida, que lo catapultaría al América de Cali “Es del gusto personal de Tulio Gómez, tiene un vínculo con América. Hay un sentimiento por sus inicios allá”.