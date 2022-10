Pinto: ‘lo que hicimos en la semana ayudó para encontrar el resultado’

Deportivo de Cali le ganó en condición de local 1-0 contra el América de Cali, por la fecha 16 de la Liga BetPlay Dimayor II-2022, en el estadio del Cali en Palmaseca, quedándose con la edición 298 del clásico vallecaucano por el torneo local. Luego de acabar el partido, el técnico Jorge Luis Pinto, destacó lo primordial de comenzar el ciclo ganando.

“Todo principio en el fútbol ganando es bueno, es estimulante y en eso hemos comprometido a los muchachos. Pienso que les he hablado muy claro del sentimiento y el compromiso que tenemos con el Deportivo Cali. La necesidad de salir de esa situación tan incómoda que tiene el equipo, por lo tanto, todo eso del trabajo que venimos haciendo en la semana ayudó y colaboró para que pudiéramos encontrar el resultado”.



Añadió: “no fue fácil, reconozco que América nos atacó por momentos, pero corregimos algunas cosas, mejoramos en el segundo tiempo. Hay que aceptar que el partido no fue fácil, aquí no le vamos a tener miedo a nadie, vamos a atacar y sino, nos tendremos que defender. Pienso que lo hicimos con virtudes y errores; poco a poco lo vamos corrigiendo”.



Fue interrogado sobre si quedó satisfecho, a lo que respondió que “no hay felicidad completa, me parece lógico que uno aspira a tener más cosas con mejores circunstancias de juego, a que de pronto no nos ataquen, porque en el primer tiempo lo hicieron. Me gustó mucho el progreso, avance, exigencia táctica que comprometo a los jugadores y el sistema zonal. Vamos avanzando poco a poco”.



Sabe que el tiempo irá mejorando el proceso: “fuimos imprecisos con la pelota, la velocidad que le queremos poner al balón nos cuesta a ratos y eso lo sentimos en el primer tiempo. También acepto que América nos marcó, presionó y no fue fácil penetrarle. Pero miraremos corregir todo eso y perfeccionar la parte defensiva”.



Contó que fue lo que hizo para mejorar en la etapa complementaria: “corregimos especialmente en el mediocampo, estábamos dando mucho espacio. La línea de cuatro en el medio estaba muy extendida, nuestros volantes punteros estaban jugando muy abiertos e indudablemente nos penetró mucho el América. Estuvimos muy atentos a los movimientos de Juan David Pérez, que desequilibraba y nos ganaba en el uno contra uno”.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred - Cali

En Twitter: @AriasJuan_15