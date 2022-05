Nacional, a reaccionar en cuadrangulares para afirmarse como candidato

Aunque habían conseguido la clasificación cinco fechas antes de terminar la fase de todos contra todos, Atlético Nacional no vive su mejor momento deportivo en el semestre. Con tres empates, dos derrotas y un solo gol anotado, el equipo dirigido por Hernán Darío Herrera tiene una gran presión para refrendar su candidatura al título.

Los verdes lograron su participación número 32 en la fase semifinal del campeonato desde que hay torneos cortos y la novena en el tercer lugar del certamen. De ocho oportunidades clasificado como tercero a esta instancia, solo en cuatro oportunidades fue finalista, logrando dos títulos: 2007-I y 2011-I y dos subtítulos 2002-I y 2004-I. Además, ya son cinco años que los verdolagas no logran una estrella.



El conjunto antioqueño clasificó al grupo A: donde enfrentará a Millonarios, Junior y Bucaramanga. A continuación, encontrarán un análisis de lo que podrá mostrar el conjunto antioqueño en esta etapa definitiva del campeonato.

Fortalezas

Figuras en todas las líneas: Hombres como Jefferson Duque, Giovanni Moreno, Dorlan Pabón, Andrés Andrade, entre otros, son jugadores de gran cartel que deben aparecer en esta etapa semifinal del campeonato. La deuda de una temprana eliminación en la Copa Libertadores, los pone con una presión adicional.



Poder ofensivo: Nacional es uno de los equipos más goleadores del campeonato con 26 anotaciones en 20 partidos disputados. Cuentan con Jefferson Duque, acumula cinco goles, seguido por Dorlan Pabón con cuatro y entre ocho jugadores acumulan dos goles cada uno. Con lo cual no se enfocan en un solo jugador, sino que hay variedad en los hombres que pueden llegar a gol.



Idea de juego: Los verdolagas cuentan con una idea de juego que les permite mostrarla de local y de visitante. Sus números este semestre son muy buenos, siendo el quinto mejor local del campeonato y el tercer mejor visitante. Cada partido suma momentos de buen juego y elaboración.

Debilidades

Momento deportivo: Por Liga, Nacional acumula cinco partidos sin poder ganar de manera consecutiva. Esa irregularidad mostró que el equipo no consiguiera una de las dos cabezas de grupo que le podrían significar el punto invisible, aumentaran las dudas y sus ahorros le bastaron para seguir en la lucha por el campeonato.



Niveles de jugadores: Hombres que por lesión o suspensión no pudieron actuar y el equipo lo sintió. La baja sensible de Felipe Aguilar en defensa, la incertidumbre si se va o se queda Baldomero Perlaza, suspensiones de otras piezas claves y otros jugadores que no han logrado brillar como Yeison Guzmán, complican el panorama.



Decrecimiento en la eficacia: En varios partidos no lograron convertir y eso preocupa para un equipo que basa su juego en las posibilidades de llegar con claridad al arco rival. Sin esa claridad, la eficacia disminuye y aumentan los problemas.

DT

Hernán Darío Herrera llegó para apagar incendios desde las divisiones menores, logró un buen caudal de puntos, pero las irregularidades en el rendimiento, lo ponen como un entrenador poco



confiable en esas esperanzas para conseguir el título. Si el ‘Arriero’ logra reaccionar y retomar a esa solvencia de juego y resultados de sus primeros partidos, Nacional podría aspirar al título.

Figura

Kevin Mier ha sido la revelación de Nacional este semestre, el arquero barranqueño le devolvió la confianza al equipo que había perdido con Aldair Quintana. Es un golero seguro, atajador y que juega muy bien con los pies, si no lo dejan tan solo y sigue manteniendo ese nivel, es para catalogar al equipo verde como candidato.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8