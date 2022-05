Junior hizo la tarea: obligación de ratificar su nómina costosa

Hablar de Junior y las fases finales del fútbol colombiano, es tocar y traer a la conversación a uno de los que siempre será favorito. No importa la forma cómo entre, primero, octavo o en otra casilla, no deja de estar entre los que pueden dar la sorpresa. Los de Juan Cruz Real clasificaron a las fases finales con cierta anticipación.



Críticas y elogios han llegado al onceno barranquillero, que de a poco, entra en la idea y modelo de juego que el estratega argentino busca transmitir. Estará en el grupo A, considerado el de la ‘muerte’ junto con Millonarios, Nacional y Bucaramanga.

Fortalezas

Poderío en ataque: no es casualidad, el cuadro barranquillero es el equipo con más goles a favor de todo el certamen y de los ocho clasificados. Las alternativas de Cruz Real en ataque parten de una nómina consolidada en el frente de ataque. Borja con ocho goles, es el máximo anotador del club. Si no está él, puede aparecer Fernando Uribe en este sector.



Junior puede atacar con juego de posesión, pelota al piso. Además, cambiar el ritmo con sus jugadores por las bandas para abrir la cancha es otra alternativa para llegar a posiciones favorables y dejar mano a mano a sus atacantes. Desde González, Albornoz, Hinestroza y compañía, hacen parte de ese circuito ofensivo que nutre de variantes a Cruz Real.



Los de la mitad también entran en este esquema. Giraldo y Cabrera se vuelven en hombres que brindan ida y vuelta, no solo cortan el juego, también lo crean.



Nómina amplia: Junior tiene jugadores en la zona de volantes y ataque que cualquier otro club desearía tener. Si por una razón u la otra, alguno hace falta, puede llegar otro, que, sin problemas, sería inicialista en cualquier equipo del país.



Barranquilla, la fortaleza: la combinación de la presión alta que ejerce Junior en el inicio de juego, conduciendo al error al contrario y la humedad sofocante en el Metropolitano, son solo algunos de los factores por los que el cuadro rojiblanco es el segundo mejor local del campeonato. De diez partidos en su patio, ganó ocho, empató uno y perdió uno.



Debilidades

Irregularidad: el inicio de campeonato de Junior fue cuestionaste. Para tener la nómina llena de figuras e individualidades, mucha gente esperaba que cabalgara el certamen. Empezó con muchas dudas en su funcionamiento. Cruz Real no encontraba el onceno ideal, que lo llevara a transmitir esa idea de juego que plasmaba en los entrenamientos. La rotación es una obligación, pero, eso le ha costado dos derrotas consecutivas



Zona defensiva con complicaciones: no es cosa de este torneo. Junior deja espacios en su juego ofensivo, los cuales han sido aprovechados por los clubes que ha enfrentado. En todo el certamen, apenas logró seis porterías sin recibir gol.



Los errores entre los centrales, desconcentraciones y demás, les ha costado. Del grupo de clasificados, es el tercero con mayor cantidad de goles en contra, con un total de 21 tantos.



Entrenador

Juan Cruz Real llegó para comandar un barco lleno de figuras. El camino no arrancó nada bien, la idea de Junior apenas iba naciendo y confeccionándose. Presión alta y con un bloque alto, tal como lo hizo el argentino con América. Jugadores que le permiten esto son González y Cabrera, que por la mitad se vuelven fundamentales.



Entre el 4-3-3,4-2-3-1 o 4-1-4-1 ha variado su esquema, siempre con sus principios de juego claros. Esto, le permitió con el tiempo llevar a cabo un onceno propositivo. Pero, también las libertades son una falencia.



Figura

Miguel Ángel Borja regresó a su equipo, al de sus amores, para tratar de llevarlo al título. Sus goles e influencia por el frente de ataque son la combinación perfecta. Ocho anotaciones y todo el potencial de gol son la carta de presentación, para poder tomar las riendas del tiburón, buscando una estrella más en el escudo.