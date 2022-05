Envigado, la cantera naranja por el título con juventud y experiencia

Envigado Fútbol Club fue una de las sorpresas en los cuadrangulares de la Liga I-2022, el conjunto naranja aseguró su lugar a una fecha de terminar la fase de todos contra todos. Con el profesor Alberto Suárez como entrenador, una extensa base de jugadores surgidos de las divisiones menores del equipo y unos cuantos experimentados, la ‘cantera de héroes’ quiere pelear su primera estrella en este semestre.



El equipo del sur del Valle de Aburrá estará en el grupo B, donde enfrentarán a Tolima, Medellín y Equidad. A continuación, el análisis del conjunto envigadeño de cara a los cuadrangulares.

Fortalezas

Cantera: Tras la salida de 12 jugadores, Envigado se reforzó con muchos elementos de su cantera. El equipo naranja consolidó una base que fue agregando elementos de sus inferiores para darle más cuerpo a un equipo que dejará de ser animador, para un fuerte competidor en esta instancia final.



El Polideportivo Sur como su fortín: El conjunto antioqueño les sacó provecho a sus partidos en casa. Es donde entrenan todos los días y conocen los secretos de una de las canchas más anchas del país. En el todos contra todos, Envigado consiguió 21 puntos de los 31 que le bastaron para llegar a los cuadrangulares, anotando 12 goles y recibiendo seis.



Sin presión: Es un equipo que no tiene la presión de otros conjuntos históricos o grandes, eso es un punto a favor porque pueden jugar sin esas exigencias que posiblemente tendrán sus rivales. Van a disfrutar el momento, tienen grandes aspiraciones y saben que cualquier jugador que se destaque, será una venta segura para algún grande del país o al exterior, siendo una gran vitrina esta fase del campeonato.

Debilidades

Juventud: Esa inexperiencia a la hora de afrontar instancias definitivas en estos torneos, pueden derivar a que el equipo cometa algún error y esto les cueste una eliminación. Muchos jugadores jugarán sus primeros cuadrangulares y esa presión interna puede ser complejo.



Plantel corto: Envigado es un equipo que no goza de un gran plantel, las lesiones o suspensiones están a la vuelta de la esquina y con alguna baja clave, signifique en dar ventajas sobre sus rivales.



Condiciones de la cancha: Seguramente, algunos partidos entre semana podrían llevar a que Envigado no pueda jugar en el Polideportivo Sur, debido a que el estado de las luminarias no es apto para un partido de noche. Con lo cual, tendría que resignar su localía.

DT

Alberto Suárez es un entrenador de mucha experiencia con equipos juveniles, su labor en equipos como Cortuluá, Quindío, Jaguares, entre otros, ha servido para que en Envigado sea más que un simple equipo que salve la categoría y promocione jugadores juveniles. El vallecaucano se siente a gusto en Envigado y espera ser una realidad en esta instancia definitiva.

Figura

Francisco Báez: el paraguayo es uno de los mejores zagueros del fútbol colombiano. Ya está en la mira de varios clubes colombianos, logró su primera clasificación a cuadrangulares con Envigado y esa experiencia que tiene, ha servido para sacar varios partidos adelante donde el talento y la juventud no alcanza. Cuenta con esa garra guaraní para comandar uno de los equipos más interesantes del campeonato.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8