Ruyeri Blanco comprometido con este nuevo reto jugando para Nacional

Una de las apuestas a futuro en Atlético Nacional es Ruyeri Blanco, el atacante samario sueña con hacer historia vestido de verde y darle muchas alegrías a la afición con goles y buenas actuaciones. Ya tiene una presión grande por su abuela, fanática del club y quien le aconsejó que marcara muchos goles para ‘echarse en el bolsillo’ a los hinchas.



“Estoy muy contento de venir a esta gran institución, espero aportarle mucho al equipo. Soy un jugador que me gusta hacer diagonales, marcar goles y participar con asistencias a los compañeros. He caído bien en el grupo y solo me queda aportar para conseguir cosas importantes”, destacó Blanco en conferencia de prensa.

Sobre su nombre particular y qué le dijo exactamente su abuela cuando se enteró que jugaría en Nacional, el atacante comentó que “el nombre me lo puso mi papá y mi padrino por el defensor argentino (Oscar Ruggeri). Mi abuela es muy hincha de Nacional, lo primero que me dijo es que marcara muchos goles para que la hinchada me quiera, vengo con esa mentalidad de marcar muchos goles, quiero seguir por ese camino, me entreno al máximo y llego de la mejor forma para marcar diferencia y aportarle al equipo”.



En cuanto a esa oportunidad de jugar con el conjunto antioqueño, pese a las ofertas de clubes como América, Junior y Medellín, Ruyeri resaltó que “Nacional me estaba siguiendo desde el año pasado, no se había podido concretar nada hasta el momento. Me preparé de la mejor manera, el Torneo de ascenso no es fácil, es muy competido y pude marcar la misma cantidad de goles que el semestre pasado. Eso hizo que volviera que el club se interesara en mi juego”.



De sus sensaciones al arribar a suelo paisa, Blanco indicó que “al llegar acá, me encontré con un gran grupo, Nacional es un equipo que sueña con ganar muchos títulos, la idea es aportarle al equipo. Puedo jugar de ‘9’, de falso nueve y hasta por banda, en cualquiera de esas posiciones, espero aportar. Mi sueño es ganar muchos títulos”.



Finalmente, valoró la infraestructura de la sede deportiva de Guarne y confía en aprovecharlas para ser un jugador más completo. “La sede me impactó bastante, es de élite y aprovechando estos recursos, espero mejorar bastante. Contento de estar aquí y espero estar a tope. Soy un jugador con proyección, quiero aprender mucho de mis compañeros, vengo con la mejor disposición para trabajar. Soy un delantero moderno que no solo me enfoco en atacar, también me gusta ayudar a defender. Tenemos un buen cuerpo técnico que nos va a ayudar mucho”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8